Спорт:

Ново увеличение на данъците ще пълни "прасе-касичката" на Пеевски: Предупреждение от Асен Василев

20 ноември 2025, 08:23 часа 252 прочитания 0 коментара
Ново увеличение на данъците ще пълни "прасе-касичката" на Пеевски: Предупреждение от Асен Василев

"Направихме арт инсталация с "прасе-касичката" пред "Ларгото" до Министерски съвет. В този бюджет ще вземат пари от всеки един български гражданин, за да се напълни прасе-касичката на властта. Правителството дава по-малко пари за пенсионерите, за да напълни прасе-касичката на Делян Пеевски". Това заяви пред bTV лидерът на "Продължаваме промяната" и бивш финансов министър Асен Василев

 

Още: Имало ли е тайна закуска в Банкя? Асен Василев пита каква е ролята на Валентин Златев в "Лукойл" (ВИДЕО)

Ново увеличение на данъците

Снимка: БГНЕС

Още: ГЕРБ са в ролята на данъчни на Пеевски (ВИДЕО)

По думите му ГЕРБ не са защитили собствения си бюджет, а единственият, който подкрепи държавните пари в този вид, е Йордан Цонев от ДПС-Ново начало. Увеличението на данъците сега е само началото, а от догодина ни чака увеличаване на корпоративния и прогресивния данък, предупреди Асен Василев. 

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Той изтъкна, че с Бюджет 2026 българското население няма да живее по-добре, а ще обеднее. Има поне три алтернативи на Бюджет 2026, смята бившият финансов министър. 

Асен Василев посочи, че философията на сегашния бюджет е да се покрият дефицитите и липсата на пари чрез увеличаване на данъците. 

Василев отхвърли обвиненията на властта, че когато е бил финансов министър, се е залагало на високо увеличение на заплатите в силовите структури. Асен Василев посочи, че сега ГЕРБ залагат увеличаване на разходите в Министерство на отбраната и в МВР, без да има ясни разчети откъде ще дойдат парите. 

"Защо вдигаме двойно заплатите на Антикорупционната комисия, а даваме 1% увеличение на заплатите на Народната библиотека. За властта са важни бухалките, а всички други кучетата ги яли", коментира бившият финансов министър. 

Още: "Наследството" на Асен Василев: ПП-ДБ посочи откъде да се режат разходи, ГЕРБ не вижда възможни отстъпки за бюджет 2026

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Лукойл Асен Василев бюджет на НЗОК бюджет на ДОО Продължаваме промяната война Украйна санкции Русия продажба Лукойл Бюджет 2026
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес