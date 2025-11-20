Ново увеличение на данъците ще пълни "прасе-касичката" на Пеевски: Предупреждение от Асен Василев

"Направихме арт инсталация с "прасе-касичката" пред "Ларгото" до Министерски съвет. В този бюджет ще вземат пари от всеки един български гражданин, за да се напълни прасе-касичката на властта. Правителството дава по-малко пари за пенсионерите, за да напълни прасе-касичката на Делян Пеевски". Това заяви пред bTV лидерът на "Продължаваме промяната" и бивш финансов министър Асен Василев.

Ново увеличение на данъците

По думите му ГЕРБ не са защитили собствения си бюджет, а единственият, който подкрепи държавните пари в този вид, е Йордан Цонев от ДПС-Ново начало. Увеличението на данъците сега е само началото, а от догодина ни чака увеличаване на корпоративния и прогресивния данък, предупреди Асен Василев.

Той изтъкна, че с Бюджет 2026 българското население няма да живее по-добре, а ще обеднее. Има поне три алтернативи на Бюджет 2026, смята бившият финансов министър.

Асен Василев посочи, че философията на сегашния бюджет е да се покрият дефицитите и липсата на пари чрез увеличаване на данъците.

Василев отхвърли обвиненията на властта, че когато е бил финансов министър, се е залагало на високо увеличение на заплатите в силовите структури. Асен Василев посочи, че сега ГЕРБ залагат увеличаване на разходите в Министерство на отбраната и в МВР, без да има ясни разчети откъде ще дойдат парите.

"Защо вдигаме двойно заплатите на Антикорупционната комисия, а даваме 1% увеличение на заплатите на Народната библиотека. За властта са важни бухалките, а всички други кучетата ги яли", коментира бившият финансов министър.

