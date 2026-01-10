Промени: БСП избира новото си ръководство

Националният съвет на БСП ще проведе заседание с основна цел избор на ново ръководство - състав на Изпълнителното бюро. То бе насрочено през декември миналата година, когато Изпълнителното бюро на БСП подаде оставка, но без председателя на Националния съвет на партията Атанас Зафиров. Решението дойде след оставката на правителството на 11 декември, приета единодушно от Народното събрание.

"Членовете на ръководството на левицата взеха това решение като акт на колективна отговорност, с ясното съзнание, че в този важен за държавата и партията момент най-главното е успокояване на обстановката и превеждане на партията през предстоящите предизвикателства", казаха от БСП.

"Всички бяхме наясно, че БСП ще плати политическа цена заради решението, което взехме в началото на 2025 година - да участваме в съвместно управление с две изключително различни от нас като идеологически профил партии", каза председателят на партията Атанас Зафиров.