Борисов каза кой ще е служебен премиер и добави: "Той е човек на ПП-ДБ и Пеевски" (ВИДЕО)

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че за служебен министър-председател ще бъде избран подуправителят на Българската народна банка (БНБ) Андрей Гюров. Това стана с кратко видео от централата на партията, публикувано в социалните мрежи. Според Борисов Гюров е близък както до "Продължаваме промяната - Демократична България", така и до санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски, защото е избран с техните гласове. Лидерът на ГЕРБ обаче пропусна да каже, че партията му също участва в избирането на Гюров по време на т.нар. "сглобка".

Председателят на ГЕРБ Бойко Борисов отново се обърна към президента Илияна Йотова с настояване да назначи служебен кабинет, за да освободи правителството на Росен Желязков от отговорност.

Цената на тока

Коментарът му продължи и по темата със сигналите за по-високи от средното месечни сметки за ток на битовите потребители през януари.

"Правителството има задължение да осигури ток. Оттам нататък независимият регулатор определя цените. И те (КЕВР) трябва да бъдат незабавно толкова остри и толкова строги с възможно най-големите глоби за тези, които си позволяват да правят фактури за дълго време или не дай Боже да са със завишени цени", каза Борисов.

Призив към Йотова

"В ситуация, при която правителството подаде оставка, президентът подаде оставка, парламентът не може да работи, защото се използва само за предизборни цели, настоявам, умолявам Илияна Йотова да приключи протаканията и да назначи служебен премиер", каза той.

Илияна Йотова действително удължава срока на предварителните консултации с партиите - последният кръг от беше насрочен за 10 февруари, вместо да се извърши още тази седмица.