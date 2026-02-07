Гьокереш блести за Арсенал, Палмър с бърз хеттрик за Челси: Резултати от Висшата лига

Лидерът във Висшата лига Арсенал не допусна грешна стъпка и подчини Съндърланд с 3:0 в двубой от 25-ия кръг на английския елит. Мартин Субименди откри за “топчиите” в края на първото полувреме. Появилият се от скамейката Виктор Гьокереш удвои преднината на своя тим в 66-ата минута, като на тарана му трябваше малко време на терена, за да се възползва от асистенцията на Кай Хаверц.

В добавеното време шведският централен нападател оформи крайното 3:0. Тимът на Микел Артета остава на върха с 56 точки. Сити е втори с 47 пункта и мач по-малко. "Черните котки" заемат деветата позиция с 36 пункта.

Междувременно Челси постигна категоричен успех над Уулвърхамптън с 3:1. Коул Палмър блесна с хеттрик за 38 минути. Две от попаденията на английския национал паднаха от дузпи. При третия си гол атакуващият футболист материализира подаване на Кукурея. За "вълците" се разписа Арокодаре в началото на втората част. Челси събра 43 точки на петата позиция, докато Уулвс са на дъното с 8.

Астън Вила и Борнемут завършиха 1:1. Моргън Роджърс изведе "вилани" напред в резултата в 22-рата минута. През второто полувреме Раян изравни. Така тимът на Унай Емери остана на третото място с 47 точки - вече само 3 пред Манчестър Юнайтед.