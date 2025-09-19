"Ако бях премиер, щяхме да се разберем": Борисов обвини Радев, че се гаври с правителството за службите (ВИДЕО)

Колко време президентът се гаври с правителството и не назначава титуляри на службите? Какво беше по време на сглобката - една година еднолично назначени служби от Румен Радев?", каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във връзка с законодателната инициатива на управляващите шефовете на службите да се избират от парламента. Той обаче беше попидан защо не му предложат други кандидати за шефовете на службите, като той отговори: Защо да му предлагаме ние? Ако бях премиер, щях да отида и да се разбера. Много пъти съм го казвал, но не съм и не мога да отговарям от името на Желязков", каза още Борисов.

По думите му законодателната промяна изборът на шефове на служби да се случва в парламента се прави, защото правителстовто буксува. "Когато няма титуляри в службите, са еднолично назначени само от един човек. Ние какво предлагаме -каквото има да се изговори тук. То ще е публично и прозрачно", добави Борисов.

Евентуален вот на недоверие за водната криза

Борисов коментира и евентуален вот на недоверие заради водната криза, като попита как това ще реши проблема.

"Като обиколи Радев безводието, какво се случи? Ние трябва да направим довеждащи водопроводи. В събота другия язовир на Панагюрище се пуска. Трябва да се строят язовири, да се подмени водопроводната и друга мрежа. Доколкото виждам правителството слагат вицепремиер в лицето на Зафиров да отговаря на тази криза", каза още Борисов. ОЩЕ: Г-н Борисов най-важното е днес да си нареди на премиера да се приключи темата с водата (ВИДЕО)