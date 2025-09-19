Войната в Украйна:

"Ако бях премиер, щяхме да се разберем": Борисов обвини Радев, че се гаври с правителството за службите (ВИДЕО)

19 септември 2025, 10:41 часа 237 прочитания 0 коментара
"Ако бях премиер, щяхме да се разберем": Борисов обвини Радев, че се гаври с правителството за службите (ВИДЕО)

Колко време президентът се гаври с правителството и не назначава титуляри на службите? Какво беше по време на сглобката - една година еднолично назначени служби от Румен Радев?", каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във връзка с законодателната инициатива на управляващите шефовете на службите да се избират от парламента. Той обаче беше попидан защо не му предложат други кандидати за шефовете на службите, като той отговори: Защо да му предлагаме ние? Ако бях премиер, щях да отида и да се разбера. Много пъти съм го казвал, но не съм и не мога да отговарям от името на Желязков", каза още Борисов. 

По думите му законодателната промяна изборът на шефове на служби да се случва в парламента се прави, защото правителстовто буксува. "Когато няма титуляри в службите, са еднолично назначени само от един човек. Ние какво предлагаме -каквото има да се изговори тук. То ще е публично и прозрачно", добави Борисов. 

Евентуален вот на недоверие за водната криза

Борисов коментира и евентуален вот на недоверие заради водната криза, като попита как това ще реши проблема.

"Като обиколи Радев безводието, какво се случи? Ние трябва да направим довеждащи водопроводи. В събота другия язовир на Панагюрище се пуска. Трябва да се строят язовири, да се подмени водопроводната и друга мрежа. Доколкото виждам правителството слагат вицепремиер в лицето на Зафиров да отговаря на тази криза", каза още Борисов. ОЩЕ: Г-н Борисов най-важното е днес да си нареди на премиера да се приключи темата с водата (ВИДЕО)

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Бойко Борисов ДАНС Росен Желязков Румен Радев 51 Народно събрание
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес