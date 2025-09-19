Г-н Борисов най-важното е днес да си нареди на премиера да се приключи темата с водата (ВИДЕО)

"Г-н Борисов най-важното е днес да си нареди на премиера, който е от ГЕРБ, да се приключи темата с водата. Очаквам да се отчетат какво правят с ясен график, защото хората нямат вода и да си изпълняват задачите. Това е работата на г-н Борисов. Това каза санкционираният от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски пред медиите в парламента след критиката от страна на Борисов, че Пеевски е самонадеян, който пък бе подразнен от изявлението му от вчера, че е гарант за държавата.

Пеевски и министрите

Междувременно полемика предизвика и изказването на Пеевски, че се чува с министрите и им поставя темите на хората. Реагираха от "Да, България", които се интересуват какво точно им е възлагал Пеевски и затова ще пуснат питания до всички министри.

"Интересно по каква точно логика един опозиционен политик звъни на министрите ,възлага им задачи, има изисквания към тях. В тази връзка ще пуснем въпроси до всички министри в кабинета "Голямо Д" и очакваме да получим отговори колко пъти им се обажда Пеевски, за какво, какво иска от тях и какво изпълняват те. Считаме, че българското общество трябва да е наясно за всичко, което се случва", добави Мирчев.