Войната в Украйна:

Г-н Борисов най-важното е днес да си нареди на премиера да се приключи темата с водата (ВИДЕО)

19 септември 2025, 10:22 часа 300 прочитания 0 коментара
Г-н Борисов най-важното е днес да си нареди на премиера да се приключи темата с водата (ВИДЕО)

"Г-н Борисов най-важното е днес да си нареди на премиера, който е от ГЕРБ, да се приключи темата с водата. Очаквам да се отчетат какво правят с ясен график, защото хората нямат вода и да си изпълняват задачите. Това е работата на г-н Борисов. Това каза санкционираният от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски пред медиите в парламента след критиката от страна на Борисов, че Пеевски е самонадеян, който пък бе подразнен от изявлението му от вчера, че е гарант за държавата. 

Пеевски и министрите

Междувременно полемика предизвика и изказването на Пеевски, че се чува с министрите и им поставя темите на хората. Реагираха от "Да, България", които се интересуват какво точно им е възлагал Пеевски и затова ще пуснат питания до всички министри. 

"Интересно по каква точно логика един опозиционен политик звъни на министрите ,възлага им задачи, има изисквания към тях. В тази връзка ще пуснем въпроси до всички министри в кабинета "Голямо Д" и очакваме да получим отговори колко пъти им се обажда Пеевски, за какво, какво иска от тях и какво изпълняват те. Считаме, че българското общество трябва да е наясно за всичко, което се случва", добави Мирчев. ОЩЕ: "Оперативката на тримата премиери не е минала добре": Мирчев нарече кабинета "Голямо Д" (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Бойко Борисов Делян Пеевски кабинетът Желязков 51 Народно събрание
Още от Цитати
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес