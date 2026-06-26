Американците са виновни, че още се бавим със "Страйкър"-ите за армията: Така излезе според военния министър

Сериозно забавяне при изпълнението на проекта за финално сглобяване на бойните машини "Страйкър" (Stryker) за българската армия констатира министърът на отбраната Димитър Стоянов. Това стана при негово посещение в завод "ТЕРЕМ – Ивайло" ЕООД във Велико Търново. За забавянето обаче не е виновно предприятието, а производителят, по думите на Стоянов.

"Виждам, че "ТЕРЕМ – Ивайло" ЕООД има пълна готовност да изпълни възложените му задачи. За съжаление, поради забавяне в доставките от производителя проектът търпи сериозно закъснение", заяви министърът на отбраната. Той подчерта, че финансирането от страна на държавата е осигурено и Министерството на отбраната следи ежедневно напредъка по проекта.

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Отделно, държавата има намерение да направи така, че великотърновският завод да бъде сертифициран за извършване на следгаранционна поддръжка на бойните машини "Страйкър" - по време на срещата в предприятието тази възможност е била обсъдена, съобщават от Министерството на отбраната (МО). На срещата са обсъдени и финансовото състояние плюс перспективите за развитие на дружествата от структурата на холдинга. Министър Стоянов призова ръководството да води по-активна политика за привличане на нови партньори и повече договори.

Министър Стоянов провери на място площадките и помещенията за приемане, сглобяване, боядисване, измиване, технически проверки и предаване на готовата продукция. От ръководството на дружеството подчертаха, че изградената инфраструктура и производствените помещения напълно отговарят на всички изисквания за изпълнение на дейностите.

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