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Графикът е готов: Докъде стигна ЦИК с подготовката за вота наесен

14 август 2026, 16:21 часа 645 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Графикът е готов: Докъде стигна ЦИК с подготовката за вота наесен

Централната избирателна комисия активно се подготвя за президентските избори, съобщиха от специализирания орган във "Фейсбук". Комисията е очертала важните акценти на разяснителната кампания. В партньорство с медиите, разяснителната кампания на ЦИК ще има за цел да запознае избирателите с техните права, изтичащи срокове и всичко свързано с изборния процес, за да може всеки избирател да направи информиран избор и активно да участва в изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври 2026 г.

Акцент в кампанията, ще бъде повишаване активността и доверието в изборния процес, привличане на младите хора, изготвяне на специализирани информационни материали за хора с увреждания.

В рубриката „Попитай ЦИК“, всеки ще може да зададе въпрос и да получи отговор.

На всички печатни материали, плакати и брошури, комисията предвижда да има интерактивен QR код, който ще води към страница с демонстрационно видео, интерактивна инфографика и актуална информация за изборите.

Важните срокове

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Комисията вече е приела хронограмата за произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври 2026 г. С хронограмата се определят важните срокове, с които всички участници в изборния процес ще бъдат информирани чрез мащабна разяснителна кампания която подготвя ЦИК.

Ето и важните срокове за предстоящите изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври 2026 г., според хронограмата на ЦИК:

- До 6 септември 26 г. се изготвят списъците с избирателните секции в страната, както и броят на избирателите в тях. Три дни по-късно изтича срокът за заявление от партиите и коалициите за регистрация за участие в изборите.

- До 17 часа на 22 септември 26 г. - партиите, коалициите и инициативните комитети могат да правят предложение до ЦИК за регистрация на кандидатите за президент и вицепрезидент.

- До 23 септември 26 г. ЦИК определя чрез жребий поредните номера в бюлетината.

- Предизборната кампания стартира на 25 септември 26 г. в 00:00 часа и приключва 24 часа преди изборния ден.

- В срок до три дни след изборния ден ЦИК обявява окончателните резултати от изборите за президент и вицепрезидент. ОЩЕ: ЦИК прие хронограма за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври

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ЦИК предизборна кампания президентски вот хронограма президентски избори 2026
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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