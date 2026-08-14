"Процесът срещу Ива Михайлова е в разрез със здравия разум": Радев обяви протестна нота от МВнР за Скопие (ВИДЕО)

"Ние не се месим, но този процес се развива и цялостното отношение към Ива Михайлова е в разрез със здравия разум и със елементарни хуманни принципи", каза министър-председателят Румен Радев пред медиите в Плевен във връзка с казуса с Ива Михалова, който е христоматиен пример как съдебните и държавните институции в Република Северна Македония се използват за репресия над всяка форма на българщината.

Припомняме, че момичето вече месеци е блокирано в Северна Македония без право на лечение и напускане на страната след тежка катастрофа и след като властите са ѝ взели документите.

Действия от българското МВнР

Радев обяви, че МВнР е готово с протестна нота по този случай, която ще бъде връчена официално.

"България не се меси в съдебните процеси на други държави, но ние сме непрекъснато във връзка с Ива Михайлова, със семейството й, с нейната майка. Нашето посолство в Скопие, консулът ни продължават да са там, да оказват помощ. Държавата пое съдебната защита. Има разговори на ниво министерство на външните работи активни, така че да няма това, което се случва в момента", каза Радев.

Той благодари на нашите народни представители, които са запознали европейската общественост, както и на президента Йотова за ясната и категорична позиция на най-високо ниво. ОЩЕ: "Има риск да остане инвалид": Майката на Ива Михайлова се оплака от натиск срещу свидетели