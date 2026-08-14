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Пеевски обеднява за втора поредна година, Борисов бие Радев по богатство

14 август 2026, 17:30 часа 642 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС, Колаж: Actualno.com
Пеевски обеднява за втора поредна година, Борисов бие Радев по богатство

Санкционираният за корупция по глобалния закон „Магнитски“ от САЩ и Великобритания Делян Пеевски отново е декларирал пет къщи, четири от които с двор, а също така апартамент, ателие и гаражни клетки в София. Това става ясно от декларацията му за имущество и интереси за 2025 г., публикувана от Сметната палата. По традиция, тя показва декларациите на лицата, заемащи публични длъжности, през август всяка година, като те трябва да декларират имуществото и доходите си до май месец на същата година (данните са изцяло за предишната година).

Както се видя в декларацията на лидера на „ДПС-Ново начало“ за 2023 и 2024 г., декларираното от него имущество се води чужда собственост, а правното основание за ползването му е „договор за наем“. В графата за произход на средствата, с които плаща тези наеми, Пеевски е посочил „доходи от дивидент, продажба на акции, както и продажба на дружествени дялове и получени дивиденти, декларирани и през предходни години“.

Преди две години се видя, че Пеевски използва шест къщи под наем – и през миналата година, и сега са с една по-малко: Пеевски с 6 къщи, но под наем - има вземания за милиони: Декларациите на политиците.

Най-голямата къща, която той ползва, е с площ 2150 кв. м. Апартаментът е 272 квадрата. Вписано е, че цената по договор за наем за къщите е съответно: над 155 000 лева, над 126 000 лева, близо 29 хиляди лева, над 55 000 лева, близо 25 000 лева. За апартамента цената на наема е над 40 000 лева, за ателието – над 13 000 лв., а за гаражните клетки – повече от 11 000 лева.

Пеевски отново е декларирал и пет леки автомобила – „БМВ“, „Ауди“, „Land Rover“, „Мерцедес“, „Тойота“. Той е отбелязан само като ползвател – това били чужди моторни средства, а произходът на доходите е същият като при къщите. Годината на сключване на договора е 2025 г., а ако се сметне общо цената на колите, тя излиза над 150 000 лева. Същите коли той бе декларирал и за 2023, и за 2024 г.

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Снимка: БГНЕС

Колко пари декларира Пеевски?

Лидерът на „ДПС – Ново начало“ е посочил, че разполага с 370 085 евро и 99 000 щатски долара налични парични средства. Това прави общо над 455 000 евро. Произходът им – дивидент и доходи от продажба на акции (както и продажба на дружествени дялове), декларирани и в предходни декларации.

Миналата година Пеевски беше посочил, че за 2024 г. е разполагал с 568 684 лева и с 97 000 евро налични парични средства - т.е. над 387 000 евро.

За 2023 г. той бе заявил, че има 667 000 лева налични средства, както и 115 000 евро – повече, отколкото през 2024 г.

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В три банкови сметки сега той държи съответно около 770 000 лева (вече превалутирани изцяло в евро), 8989 евро и 6222 долара, което общо прави около 408 хиляди евро. Произходът на средствата е същият като горепосочения.

Миналата година Пеевски беше посочил, че има в банка 864 000 лева, над 18 000 евро и повече от 105 000 щатски долара, т.е. общо около 541 хиляди евро.

Всичко това означава, че последно лидерът на ДПС е имал общо около 863 000 евро в брой и по сметки, а предходната година е разполагал с повече - около 911 000 евро.

Пеевски обеднява за втора поредна година, като преди това разликата беше с милиони. Тук отново интересен въпрос е в коя банка/кои банки са тези пари и дали санкциите по „Магнитски” се прилагат: Пеевски обеднява с милиони, а кой забогатява? Актуалното имущество на политиците.

Има и парично вземане за над 17 милиона лева – "решение на ЕСК за разпределен дивидент". Пеевски е вложил над 42 хил. евро в инвестиционни/пенсионни фондове.

За миналата година той е декларирал доходи от общо 137 465 лв. - всички от Народното събрание, където е депутат. Има и над 60 000 лева други доходи – по чл. 11 от Приложение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Миналата година той бе получил по-малко средства - 125 859 лв. от заплата в парламента и над 50 000 лева други доходи.

Сега имуществената му декларация се гледа с по-особено внимание предвид разкритията за частни полети и предполагаемо несъответствие между декларираното имущество и доходи: Прокуратурата набързо е прекратила делото за доходите на Пеевски, мотивите са забулени в тайна.

Други партийни лидери

Снимка: БГНЕС

Премиерът и лидер на "Прогресивна България" Румен Радев, който е подал декларация в качеството си на тогавашен президент, не посочва имущество. Отбелязал е, че притежава кола "Шкода Октавия", придобита за 16 000 лв. през 2025 г. с пари от заплата. В банкова сметка той разполага с 567 000 лева, вече превалутирани в близо 290 000 евро - пари от трудови доходи. 5650 лева е вложил в инвестиции, отново с пари от заплата. През изминалата година е взел 288 691 лева от заплата, което прави около 24 000 лева месечно. Съпругата му е декларирала 25 745 лева от трудови доходи през 2025 г.

В декларацията на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов виждаме 392 262 лева налични парични средства, или около 200 560 евро - пари от заплата. По сметки бившият премиер държи 731 108 лева, т.е. около 373 800 евро - пари от заплати, обезщетения, отпуск от минали години, изплатени болнични. Така общата сума при него е над 574 000 евро (над половин милион евро). От заплати миналата година е взел 178 976 лева, а има и доходи, получени от трудови правоотношения, извън тези на заеманата длъжност - в размер на около 140 000 лева. В графа "други доходи" се виждат още над 61 000 лева.

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Лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев има апартамент в София с площ от 54 кв. м, придобит през 2016 г. за малко над 58 000 лева с пари от заплата. Той е декларирал, че разполага с 40 700 лева в банковата си сметка, или около 20 800 евро. Бившият финансов министър има паричен заем за 73 555 лева от местно юридическо лице, какъвто бе декларирал и преди. От заплата през изминалата година е взел 142 366 лева.

Ивайло Мирчев, съпредседател на „Да, България“ – част от "Демократична България" – е декларирал общо 39 000 лева налични парични средства за него и съпругата му, а в сметки двамата имат 210 000 лева, което е около 107 000 евро. Получил е над 124 хиляди лева заплата за 2025 г., а съпругата му - около два пъти по-малко. Мирчев има и 48 000 лева от "други доходи".

Снимка: БГНЕС

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В декларацията на другия съпредседател на "Да, България" Божидар Божанов няма посочени пари по сметка, а само получената заплата за 2025 г. в размер на 134 775 лева, а също и около 48 000 лева от "други доходи".

Атанас Атанасов - също част от лидерството на ДБ - е декларирал около 210 000 евро налични парични средства от заплата - предполага се, че те са в банковата му сметка, тъй като и в тази графа е посочил абсолютно същата сума. През изминалата година е получил над 201 хиляди лева от трудови доходи като народен представител, а има и близо 60 000 лева други доходи.

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов е декларирал от името на съпругата си апартамент с паркомясто във Варна – общо 70 кв. м разгъната застроена площ. Също така е получил като дарение от Еленка Костадинова право на ползване на имот в с. Константиново - къща с двор, чиято площ е 280 кв. м. Костадинов разполага и с нива в с. Църква, Балчик, която е с площ два декара. Има 1/4 идеална част от нея, и то от 2007 г. насам – за 96 лева. Той държи парите си в банкова сметка, в която стойността е близо 14 00. Съпругата му има около 8400 лв. в сметката си, става ясно от декларацията. За 2023 г. Костадинов бе декларирал повече пари – 14 862 лв. по сметката си (близо 70 000 лв. беше декларирал по сметка за 2024 г.). За 2025 г. той е взел 185 914 лева от трудови доходи като депутат, а съпругата му – над 27 000 лева. Костадинов има и близо 60 000 лв. от друга дейност. Лидерът на „Възраждане“ има лизинг за около 35 хил. лв., а съпругата му – за над 5800 лв. Съпругата му Велина е със 100% дял в „Дарба Бъдеще“ ЕООД във Варна - тя е едноличен собственик.

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