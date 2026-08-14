Не от думите на Иво Христов: Радев се тревожи, че хората не вярват на официалните медии (ВИДЕО)

"Медиите и политиката се крепят на доверието на обществото. Когато това доверие се загуби - естествено да има такива оценки и реакции. По доста социологически проучвания повече от 60% от българските граждани разчитат на източници извън официалните медии. Надявам се, че медиите ще заработят така, както и институциите", каза премиерът Румен Радев след думите на Иво Христов, който в свое участие по БНТ в четвъртък сутрин обяви, че националната телевезия е едно от последните места, които отстояват и съхраняват някакви принципи, което е трудно да каже и за Българското национално радио.

Според него медиите, които пледират за свобода на изразяването, не трябва да се притесняват от такива констатации. „Това не са присъди, а констатации“, добави още Радев.

Попитан дали това е лично мнение на Иво Христов или на „Прогресивна България“, премиерът отговори, че всеки има право на лично мнение. ОЩЕ: БНТ е супер, БНР не става: За един ден вицепремиер опорочи плана на Радев за медиите

„Нагледали сме са на много примери за тенденциозни рубрики, за тенденциозни говорители. Всеки има право на мнение, но очаквам българската журналистика, специално българските медии да са в тон с високите очаквания на нашето общество, за да имаме обективно, безпристрастно поднасяне на факти, а да не се измислят факти. Разбира се, тълкувание на фактите може да има всякакво, но когато започват да си измислят факти, това е сериозно“, заяви още Радев.

Според него, когато започнат водещи на популярни рубрики да вкарват думи в устата на политически лидери и политици, когато те никога не са произнасяли има по какво да се работи. ОЩЕ: "Неприемливо е да се противопоставят": СЕМ след думите на Иво Христов за БНР и БНТ

Евровизия

Радев коментира и новината от вчера, че Бургас ще бъде домакин на Евровизия 2027 г.

„Мисля, че всеки един български град има какво да предложи и като култура, и като история, най-вече като хора и съвременни услуги. Бургас е един наистина добър избор. Това е избор на междунрародна експертна комисия. Мисля, че Бургас ще успее да представи достойно България“, бяха думите на Радев.

Мерките на властта след убийството на Георги Кузев в Пловдив

Премиерът повтори тезата си след убийството на Георги Кузев в Пловдив, че, за да стигнем до такива тежки, жестоки изстъпления и то гарнирани с нацистка символика, това е един процес, който е залаган дълги години в съзнанието на тези млади хора.

„Да рушиш паметници, да се гавриш с паметници, да променяш и пренаписваш историята, да вменяваш и наслагваш някакви други ценности в младите хора, накрая завършват с такива катастрофални последици“, смята още Радев.

Той заяви, че ще отнеме немалко време нещата да се върнат в нормално русло.

Властта планира да излезе със законови промени, като срокът е до края на септември.

Попитан дали трябва да се ограничат социалните мрежи за деца, премиерът заяви, че въпросът не е дали да се ограничат толкова много, а как да се ограничат.

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