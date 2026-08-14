Иван Христанов отговори влиза ли в битката за "Дондуков" 2

Ще се кандидатирам за президент. Този процес започна преди 15 месеца. Кандидатът за вицепрезидент ще го обявим по-късно. Ясен е, но засега ще запазим дискретност. Той е силен общественик и експерт. Това каза бившият служебен министър на земеделието Иван Христанов в ефира на Нова телевизия. ОЩЕ: Христанов говори за скандал с телефон 112 за 25 млн. евро: Обжалва се поръчка от фирма, която дори не участва

Той обясни, че той от години отстоява центристка позиция и политика. „Дали ще има други кандидати, кога ще се появят, каква политика ще заявят е въпрос на спекулации“, каза той. И добави, че е решил да влезе в тази битка, защото вярва в три неща – верността към семейството, да възпиташ добре децата си и да бъдеш полезен към обществото. Това, което видяхме от президентската институция през последните 20 години е разочароващо“, обясни той.

"Денис Ризов от "Ахат" ще вземе дейност в инициативния комитет на бившия земеделски министър. Други известни граждани също ще бъдат поканени в комитата", обясни Христанов.

Той обясни, че няма да разчита на друга подкрепа, освен на тази от инициативния комитет. "Събират се данъци и се правят проверки на фризьорки и гримьорки. А никой не закача олигарсите. Казват, че президентът няма почти никакви функции. Ами, може да се наложи вето. И когато то е наложено компетентно, парламентът е длъжен да се съгласи с него. Същото важи и за съдебната система", каза той.

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Социалният фокус ще е основния акцент в кампанията на бившия земеделски министър. "България е държавата на осиротелите и самотните пенсионери", категоричен бе Христанов.