"Хайде за хубавите работи да не се делим по такъв грозен начин": Позитивен - Борисов поздравява от Дара до левскарите (ВИДЕО)

"Хайде и за хубавите работи да не се делим и то по такъв грозен начин". Това каза във видео обръщение лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, започвайки с поздрави към певицата Дара, кмета на Бургас, бургазлии, завършвайки с левскарите и цесекарите. Поводът за неговото обръщение е домакинството на Евровизия през 2027 г. и откриването на новата метростанция "Георги Аспарухов" в София.

Домакинството на Евровизия

Лидерът на ГЕРБ поздрави Дара и уточни, че ако всички сме радостни днес - то е заради нейното великолепно предстаявне на Евровизия.

"Митко Николов и неговият екип в Бургас заслужават похвала за системната, методична и грамотна работа и разбира се, трябва да им честитим, че в тази Бургаска област ще има Евровизия", заяви още Борисов.

Той дадед идея и съвет на бургаския кмет заради много силната конукерниця на София, Пловдив и Варна - да покани кметовете им в организационния комитет, за да бъде събитието на България и всички българи да се радваме на това, което като реклама, като отношение ще има Европа към нас.

Борисов не пропусна да се похвали с направеното за последните 18 години за българските градове и обърна внимание на Бургаска област, като изброи болници, детски болници, морски градини, огромната зала, инфраструктурата до Поморие, Несебър, до Слънчев бряг и обратно, обходите ня Меден Рудник до Созопол. Той обърна внимание и че имаме най-чистото море благодарение на всички пречиствателни станции, които са се направили в нашето Черноморие. ОЩЕ: Борисов с първи думи след новината за Бургас и Евровизия

Новите метростанции в София

"Днес има още едно събитие, което заслужава да бъде похвалено, поздравено, защото това е нещо, в което последните 18 години направихме изключително много - това е софийското метро", каза Борисов във връзка с откриването на трите нови метростанции "Стадион Георги Аспарухов“, „Бесарабия“ и „Владимир Вазов".

Той се обърна към своите приятели левскари, казвайки им, че днес ГЕРБ е изпълнила своето обещание, а именно метростанцията до светинята да се казва Георги Аспарухов и да е цялата в синьо и да може спокойно от цяла София да отиват с най-модерното метро в Европа.

"Имаме поводи за радост, хайде да се порадваме и на метрото. За това ще си спестя, че бяха извадени парите за тези три метростанции от ПВУ, после дойде Томислав Дончев и ги вкарахме и затова днес е факт. Благодаря на кмета Теарзиев, че ме е поканил и нашите общински съветници и кметове ще отидат начело с г-жа Фандъкова за откриването", каза Борисов.

По думите му българите имаме непрекъснато повод за радост, и левскарите, и цесекарите от снощи. ОЩЕ: Новите три метростанции по Линия 3 отварят за пътници до дни