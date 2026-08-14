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Радев обеща без пазарлъци за ВСС и оправда дефицита с безводието (ВИДЕО)

14 август 2026, 13:52 часа 584 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Радев обеща без пазарлъци за ВСС и оправда дефицита с безводието (ВИДЕО)

"Пазарлъци не парвим с никого, ние правим политики", каза премиерът Румен Радев във връзка с избора на парламентарна квота на Висшия съдебен съвет. Думите на Радев бяха и във връзка с идеята членовете на ВСС да бъдат избирани с по-малко мнозинство, отколкото към момента. По думите мярката се прави като един вид защитна бариера, за да се намалят пазарлъците в Народното събрание.

Оправданието на дефицита с безводието

В контекста на процедурата за свръхдефицит - премиерът е на мнение, че е по-добре да има по-висок дефицит, но да има решение на проблемите на хората, като даде пример безводието в Плевен.

"Бях първият политик, който се осмели да дойде в разгара на протестите за безводието в Плевен. Мога да кажа, че от тогава се работи активно. Неслучайно нашето правителство направи една среща между ресорните министерства и областните управители, кметовете на Плевен, Ловеч и Севлиево", каза Радев. 

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Той заяви, че се работи много сериозно и е доволен от напредъка.

"Правителството отпусна сериозни средства по приложение 3. Надявам се догодина да не говорим за водна криза в Плевен и в Ловеч", категоричен е Радев.

"Обсъжда се, проектира се пречиствателна станция за язовир Горни Дъбник. Не е само пречиствателната станция, работим и по много други проекти, за да се реши веднъж завинаги проблема с водоподаването на Плевен", каза Радев. ОЩЕ: Задава се безводие в редица градове на есен и пак ще има "командировани министри": Анализ на Борислав Сандов (ВИДЕО)

Управленската програма на властта

Управляващите коментираха от Плевен и управленската програма на правителството. 

Радев коментира и критиките за управенската програма и обърна внимание на програмите на сглобката и на последното правителство на Желязков. "Там е идейна и управленска немощ. Просто прочетете да видите за какво става въпрос. Ние предлагаме една детайлна и силно аргументирана програма с ясни мерки", заяви още Радев. 

Той е уверен, че е изпълнил обещанието си за елиминиране на олигархията от властта. 

"Предишните управленски програми бяха като предпроектни проучвания - нашата е като работен проект. Казвам го това, защото мисля, че ще видите колко детайли има в нея", заяви от своя страна регионалният министър арх. Иван Шишков. 

Той заяви, че тя е отговорна, задълбочена и за всяка дата и реформа стои смислен и реален срок.

Магистрала "Хемус"

Регионалният министър коментира, че магистрала "Хемус" е била пътя на грабежа, а сега властта има наследен липса на инфраструктура и стари договори. 

"Възложли съм да се направи правен анализ, за който да е ясно какво трябва да бъде юридическото продължение на магистрала "Хемус". След правен анализ ще бъдат уведомени всички и ще намерим най-верното и рационалното решенеи, което ще намерим в полза на обществото", добави още Шишков. 

Очаква се анализът да се случи в края на август. "Очаквайте категорично правен анализ, управленско решение и продължаване на реалното строителство на автомагистрала "Хемус", обеща още регионалният министър.

Министърът е категоричен, че до Велико Търново магистралата ще бъде завършена в рамките на мандата. "7 и 8-ми Лот нямат проекти. За 7-ми Лот щге бъде направен проект, ще бъде направена промяна на проекта и ще започне строителство", добави още той и увери, че се прави всичко възможно да се завърши изцяло. ОЩЕ: Докато Радев управлява, "Хемус" ще стигне до Велико Търново: Край на поръчката за над 1 млрд. евро за основни ремонти

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дефицит ВСС Хемус безводие Румен Радев Иван Шишков
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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