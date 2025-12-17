7 минути консултации и 7 пъти споменаване на ПП-ДБ: ИТН на крилете на властовото самочувствие при Радев

На фона на политически провокации в Народното събрание по темата бюджет 2026 и скоростно свикан нов протест по темата, парламентарната група на ИТН се явиха на консултации при президента Румен Радев след подадената оставка от кабинета Желязков. "Осъзнавам, че в момента българския парламент е много по-интересно място, отколкото тези консултации", обърна се към тях държавния глава по този повод.

"Парламентът продължава след промените, които направиха ПП-ДБ, ГЕРБ и невероятната подкрепа на Пеевски. На нас тази промяна не ни харесва, ние я атакувахме в Конституционния съд два пъти дори, но сме в ситуация, която ни вали дъжд и ние стоим. Относно бюджета - ще се гласува на две четения удължителния бюджет", каза председателят на ПГ на ИТН Тошко Йорданов и повтори тезата си, че совалките в пленарна зала били политически тест за "лицемерието на ПП-ДБ" относно тяхната липса на подкрепа към бюдожета. В рамките на 7-минутния кратък разговор Йорданов повтори 7 пъти името на коалицията като основни виновници за какво ли не - конституционните промени, бюджетните провокации, протестите и т.н. Припомнете си още тук - "Направихме политически тест": ГЕРБ и ИТН искат, но нямат желание да приемат редовен бюджет (ВИДЕО)

"Видимо в тази политическа ситуация, която се получи, не е разумно да се търси ново преконфигуриране. За Изборния кодекс - забавно е как като наближат избори всеки прави промени, които са в негова изгода. В управленския документ вкарахме промени в ИК, той мина на първо четене, бе приет в комисии и касае разумни предложения, които бяха правени в спокойна обстановка. Останалото е кръпка на парче, така че призовавам да бъде приет. Относно машините да са сканиращи устройства - може да се вземат под наем", обясниха още от ИТН.

Бягане от отговорност

Въпреки че правителството в оставка продължава да работи в нормален ритъм на работа и със същите законови правомощия, каквито има и редовно избраното, Йорданов се оправда:

"Правителството в оставка ще работи, но отговорността вече е на тези, които поискаха и получиха оставката му. Държавата и администрацията влизат в лека пауза, когато властта е в оставка", каза още той.

"Управлението в оставка е длъжно по Конституция да осигури непрекъсваемост и стабилност до встъпване в длъжност на служебен кабинет", обърна им внимание Радев.

По-рано в сряда на консултации при държавният глава се яви и парламентарната група на БСП, които заявиха пред Радев: "Това е единственото управление, което не генерира нито един корупционен скандал".