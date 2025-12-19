Радев обяви кога връчва първия проучвателен мандат

Първият проучвателен мандат ще бъде връчен след Нова година. Това обяви в края на консултациите с парламентарно представените партии държавния глава Румен Радев. "Предстои Рождество Христово. Призовавам политическото ожесточение да отстъпи, за да се върнем към вечните ценности и да преживеем пълноценно празниците. Ще връча първия мандат след Нова година", каза той.

Радев изтъкна и че по време на консултациите е било изразено общо мнение, че доверието в 51-вото Народно събрание е изчерпано. "Диалогът между политическите сили е разрушен, а възможността за предсрочни парламентарни избори вече се очертава на хоризонта", добави той.

Консултации с партиите

Президентът днес проведе последния кръг от консултации след оставката на правителството, като се срещна с представители на парламентарната група на "Величие". "С тази консултацията приключва кръгът от разговори с политическите формации в 51-вото Народно събрание преди продължаването на конституционната процедура за връчване на мандат за съставяне на правителство", обясниха от "Дондуков" 2.

От началото на седмицата Румен Радев се срещна с представители на останалите политически партии в парламента. В понеделник той прие ГЕРБ - СДС, а след това и "Продължаваме промяната - Демократична България".

Във вторник той се срешна с "Възраждане" и ДПС - Ново начало, а в сряда бяха консултациите с БСП-Обединена левица и "Има такъв народ". В четвъртък той разговаря с "Алианс за права и свободи" и МЕЧ.