Спорт:

Радев обяви кога връчва първия проучвателен мандат

19 декември 2025, 10:18 часа 414 прочитания 0 коментара
Радев обяви кога връчва първия проучвателен мандат

Първият проучвателен мандат ще бъде връчен след Нова година. Това обяви в края на консултациите с парламентарно представените партии държавния глава Румен Радев. "Предстои Рождество Христово. Призовавам политическото ожесточение да отстъпи, за да се върнем към вечните ценности и да преживеем пълноценно празниците. Ще връча първия мандат след Нова година", каза той.

ОЩЕ: Радев приключва консултациите в петък. Какво следва?

Радев изтъкна и че по време на консултациите е било изразено общо мнение, че доверието в 51-вото Народно събрание е изчерпано. "Диалогът между политическите сили е разрушен, а възможността за предсрочни парламентарни избори вече се очертава на хоризонта", добави той.

Консултации с партиите

Президентът днес проведе последния кръг от консултации след оставката на правителството, като се  срещна с представители на парламентарната група на "Величие". "С тази консултацията приключва кръгът от разговори с политическите формации в 51-вото Народно събрание преди продължаването на конституционната процедура за връчване на мандат за съставяне на правителство", обясниха от "Дондуков" 2.

ОЩЕ: "Отсрамихте мъжете" и "президентството - най-голямата партийна централа": Радев и Сачева с хапливи реплики един към друг (ВИДЕО)

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

От началото на седмицата Румен Радев се срещна с представители на останалите политически партии в парламента. В понеделник той прие ГЕРБ - СДС, а след това и "Продължаваме промяната - Демократична България".

Във вторник той се срешна с "Възраждане" и ДПС - Ново начало, а в сряда бяха консултациите с БСП-Обединена левица и "Има такъв народ". В четвъртък той разговаря с "Алианс за права и свободи" и МЕЧ. ОЩЕ: "България не е далеч от революция - ние затова се казваме МЕЧ, а не ПАМУК": Василев поиска полицаи в секциите за вота

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
консултации предсрочни парламентарни избори проучвателен мандат Румен Радев
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес