АПС с критики към Бюджет 2026: Виждат сянката на Пеевски

Бюджет 2026 е безпрецедентен залп в последните години. Бюджетът не е на ГЕРБ, а на управляващото мнозинство, подкрепено от ДПС-Ново начало. Това заяви депутатът от „Алианс за права и свободи“ и бивш социален министър. Хасан Адемов пред БНР. Той се надява младите лекари да получат обещаното им увеличение на възнаграждения, но механизмът, по който трябва да се случи това, не е ясно разписано в бюджета.

Къде ще отидат парите за младите лекари?

„Експертите, които са отговорни за заплатите на младите лекари прозрачно, обективно и през принципите на здравното осигуряване на са обяснили на Бойко Борисов за какво става въпрос. Много важен въпрос е дали младите лекари са заложници на увеличението на бюджета за болнична помощ. Друг много важен въпрос е дали парите за младите лекари няма да отидат в нечий друг джоб“, коментира Хасан Адемов.

По думите му БСП заемат поста на председател на Народното събрание през мерките в бюджета. Всичко това, което се случи, се случи малко на тъмно, посочи Адемов.

Според него стабилността на правителството изглежда нестабилна с небалансираното увеличение на заплатите в публичния сектор. Хасан Адемов разкритикува, че все още не е внесена и пътната карта за пенсионната система в Бюджет 2026 от министъра на финансите Теменужка Петкова.

