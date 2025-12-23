Лайфстайл:

Митов обяви Task Force срещу изпирането на пари (ВИДЕО)

23 декември 2025, 12:21 часа 280 прочитания 0 коментара
Митов обяви Task Force срещу изпирането на пари (ВИДЕО)

Министерски съвет е пирел решение за създаване на специализирана оперативна група за анализ и борба с прането на пари. Нещо, което вътрешният министър Даниел Митов нарече Task Force, като обяви, че тя е резултат от усилията на на много институции, но и на консултации със съюзниците и партньорите на България в ЕС, САЩ и Великобритания, стана ясно по време на брифинг в Министерски съвет.

"Това е в посока на това България да бъде извадена от сивия списък на Световната организация за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма", добави Митов. 

 

Кой влиза в тази група?

Министър Митово бяви, че във въпросната специализирана оперативна група влизат представители на много институции, които имат отношение към тематика и борбата срещу изпирането на пари. Тя ще бъде ситуарирана в Главна дирекция "Национална полиция" и ще се ръководи от бившия директор ан ГДБОП Явор Серафимов.

"Той има опит в това отношение и заедно с колегите от НАП, "Митници", ДАНС, прокуратура и други институции, които имат отношение, ще фокусират в тази група целия анализ, всички сигнали, които се получават за изпиране на пари и ще има възможност за по-бързи и координирани действия по отношение на действията и разследванията, свързани с този тип престъпления", добави още Митов. 

Task Force и срещу хибридните заплахи: Има желание, но няма време

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Митов коментира, че има план за подобна специализирана оперативна група и срещу хибридните заплахи, но за нея няма да стигне времето на правителството в оставка.

"За съжаление няма да ни стигне времето, но в каквато и да е роля, ще продължаваме да настояваме за създаването на такава специализирана оперативна група", добави още вътрешният министър. ОЩЕ: България стои в сивия списък за пране на пари: Мерките, за да излезем

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
МВР Даниел Митов изпиране на пари хибридна атака сив списък Task Force
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес