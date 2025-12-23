Митов обяви Task Force срещу изпирането на пари (ВИДЕО)

Министерски съвет е пирел решение за създаване на специализирана оперативна група за анализ и борба с прането на пари. Нещо, което вътрешният министър Даниел Митов нарече Task Force, като обяви, че тя е резултат от усилията на на много институции, но и на консултации със съюзниците и партньорите на България в ЕС, САЩ и Великобритания, стана ясно по време на брифинг в Министерски съвет.

"Това е в посока на това България да бъде извадена от сивия списък на Световната организация за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма", добави Митов.

Кой влиза в тази група?

Министър Митово бяви, че във въпросната специализирана оперативна група влизат представители на много институции, които имат отношение към тематика и борбата срещу изпирането на пари. Тя ще бъде ситуарирана в Главна дирекция "Национална полиция" и ще се ръководи от бившия директор ан ГДБОП Явор Серафимов.

"Той има опит в това отношение и заедно с колегите от НАП, "Митници", ДАНС, прокуратура и други институции, които имат отношение, ще фокусират в тази група целия анализ, всички сигнали, които се получават за изпиране на пари и ще има възможност за по-бързи и координирани действия по отношение на действията и разследванията, свързани с този тип престъпления", добави още Митов.

Task Force и срещу хибридните заплахи: Има желание, но няма време

Митов коментира, че има план за подобна специализирана оперативна група и срещу хибридните заплахи, но за нея няма да стигне времето на правителството в оставка.

"За съжаление няма да ни стигне времето, но в каквато и да е роля, ще продължаваме да настояваме за създаването на такава специализирана оперативна група", добави още вътрешният министър.