Асен Василев: Ако Пеевски управлява "Лукойл"- със сигурност ще има криза на горивата (ВИДЕО)

"Ако Пеевски управлява рафинерията - със сигурност ще има криза на горивата. Това каза лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев пред медиите след Национален съвет на партията във връзка с действията на управляващите след американските санкции срещу "Лукойл", които трябва да влязат в сила от 21 ноември. Той коментира и идеята на представител на управляващите БЕХ да купи "Лукойл", като според него това не е идея.

"Хората, които фалираха "Булгартабак", които дадоха държавната петролна компания, които ни дадоха магазини за хората, за които чакаме още първия да бъде открит, да си упражняват меринджейските способноскти върху най-голямата рафинерията на Балканите и от тях да зависи дали ще има бензин и дизел по бензиностациите и дали ще има гориво за самолетите - не мисля, че е добра идея", каза още Василев.

ПП: Последните законови промени за "Лукойл" са противоконституционни

Асен Василев коментира и спешните законови промени, които дават повече правомощия на особения управител в "Лукойл", като той ги нарече правен чобанизъм.

"И в момента може да има специален представител в "Лукойл". Тези правомощия са много внимателно описани така че да не доведат до искове срещу България. Това, което се случи в петък, е разширяване на правомощията - този особен управител да може да продава рафинерията на който си иска, на каквато си иска цена. От тук нататък това отваря възможността за всякакви видове искове по всички международни арбитражи", добави още Василев. По думите му, когато става въпрос за отнемане на собственост, обикновено арбитражите присъждат в полза на компанията, чиято собственост е отнета.

Попитан дали ще има жалба в Конституционния съд срещу този законопроект, Василев отговори, че той е противоконституционен. "Със сигурност закон, който дерогира правото на частна собственост в България, трябва да стигне до Конституционния съд, той е противоконституционен. Аз съм сигурен, че конституционна жалба по този закон ще има", каза Василев.

"От вчера всичко, което се случи от тук нататък, е отговорност на управляващите. Всичко, което зависи от нас, сме го направили и да не се оправдават с неща, които са се случили преди години", добави акад. Денков.