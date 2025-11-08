"БЕХ да купи "Лукойл": Предложение от левия партньор на властта

Достатъчно сме заредени с бензин, но се забрани временно износа на дизел и авиационно гориво, за да се гарантира икономическото спокойствие на България. Ако президентът наложи вето на Закона за нефтените продукти, ситуацията ще стане критична, по-сложна и по-комплексна. Това заяви депутатът от БСП-Обединена левица и заместник-председател на 51-ото Народно събрание Драгомир Стойнев пред БНТ.

Още: Пропадна сделката за "Лукойл": Gunvor обяви защо се оттегля (СНИМКА)

Особеният управител по-бързо да влезе в "Лукойл"

Още: Правилният ход за "Лукойл Нефтохим": Ръководителят на икономическата катедра на УНСС го посочи

Снимка: БГНЕС

Според него трябва максимално бързо особеният управител да влезе в „Лукойл“. „Нека да бъдем готови затова Българският енергиен холдинг (БЕХ) да купи рафинерията в Бургас, така че руското правителство да си получи средствата и тогава в случай, че енергетиката има нужда да възвърне активите си, тази компания („Лукойл“ – б.р.) да стане българска. Не разбирам какъв е проблемът в това“, коментира Стойнев.

Той смята, че ако държавата нищо не предприеме до 21 ноември, тогава рафинерията в Бургас може да спре работа. „Няма да е никак лесно. Това е един много сериозен бизнес и трябваше да се предприеме необходимото законодателство за спасяването на „Лукойл“, посочи Стойнев. Той е уверен, че рафинерията в Бургас ще получи лиценз, за да продължи работата си.

Още: Окончателно: Управляващите приеха набързо национализацията на активите на "Лукойл"

Бюджет 2026 - социален и необходим

Снимка: iStock

Драгомир Стойнев коментира Бюджет 2026. Той посочи, че това е социалният и необходим държавен бюджет.

Стойнев защити бюджета и заложените мерки в него, като уточни, че осигуровките, които се вдигат на 2% не са данък, а права. „БСП е изключително компромисна партия. Управлението е стабилността за държавата са важни и във всеки един момент и ГЕРБ, и БСП, и ИТН да хвърлят кърпата и да има нови избори. Най-стабилният фактор в управлението е БСП“, посочи „червеният“ депутат.

Драгомир Стойнев увери още, че ротацията в правителството дава предвидимост. Това, от което няма да отстъпи БСП е социалната справедливост, хората да бъдат образовани и здрави.

БСП се обяви за премахване на плоския данък и въвеждане на прогресивния данък.