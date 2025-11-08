Любопитно:

"БЕХ да купи "Лукойл": Предложение от левия партньор на властта

08 ноември 2025, 09:44 часа 381 прочитания 0 коментара
"БЕХ да купи "Лукойл": Предложение от левия партньор на властта

Достатъчно сме заредени с бензин, но се забрани временно износа на дизел и авиационно гориво, за да се гарантира икономическото спокойствие на България. Ако президентът наложи вето на Закона за нефтените продукти, ситуацията ще стане критична, по-сложна и по-комплексна. Това заяви депутатът от БСП-Обединена левица и заместник-председател на 51-ото Народно събрание Драгомир Стойнев пред БНТ.

Още: Пропадна сделката за "Лукойл": Gunvor обяви защо се оттегля (СНИМКА)

Особеният управител по-бързо да влезе в "Лукойл"

Още: Правилният ход за "Лукойл Нефтохим": Ръководителят на икономическата катедра на УНСС го посочи

Снимка: БГНЕС

Според него трябва максимално бързо особеният управител да влезе в „Лукойл“. „Нека да бъдем готови затова Българският енергиен холдинг (БЕХ) да купи рафинерията в Бургас, така че руското правителство да си получи средствата и тогава в случай, че енергетиката има нужда да възвърне активите си, тази компания („Лукойл“ – б.р.) да стане българска. Не разбирам какъв е проблемът в това“, коментира Стойнев.

Той смята, че ако държавата нищо не предприеме до 21 ноември, тогава рафинерията в Бургас може да спре работа. „Няма да е никак лесно. Това е един много сериозен бизнес и трябваше да се предприеме необходимото законодателство за спасяването на „Лукойл“, посочи Стойнев. Той е уверен, че рафинерията в Бургас ще получи лиценз, за да продължи работата си.

Още: Окончателно: Управляващите приеха набързо национализацията на активите на "Лукойл"

Бюджет 2026 - социален и необходим

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Снимка: iStock

Драгомир Стойнев коментира Бюджет 2026. Той посочи, че това е социалният и необходим държавен бюджет.

Стойнев защити бюджета и заложените мерки в него, като уточни, че осигуровките, които се вдигат на 2% не са данък, а права. „БСП е изключително компромисна партия. Управлението е стабилността за държавата са важни и във всеки един момент и ГЕРБ, и БСП, и ИТН да хвърлят кърпата и да има нови избори. Най-стабилният фактор в управлението е БСП“, посочи „червеният“ депутат.

Драгомир Стойнев увери още, че ротацията в правителството дава предвидимост. Това, от което няма да отстъпи БСП е социалната справедливост, хората да бъдат образовани и здрави. 

БСП се обяви за премахване на плоския данък и въвеждане на прогресивния данък. 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Лукойл Роснефт Лукойл Нефтохим война Украйна санкции Русия продажба Лукойл
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес