Готов за предизборна кампания? Андрей Гюров напусна Американския университет

Бившият служебен премиер Андрей Гюров напусна Американския университет в Благоевград. Той не е включен в листата на преподавателите и няма да води курсове през следващата учебна година, потвърдили са от висшето учебно заведение пред "24 часа". По информация на "Дневник" - доскорошният служебен министър-председател, от когото се очаква решение дали ще се кандидатира за президент, се е отказал от мястото си на хоноруван преподавател по икономика.

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Той преподаваше на студентите в специалността "Администрация и управление". Работи в университета от 2010 г.

Доктор е по икономика от 2019 г. от Виенския университет в Австрия. Темата на дисертационния му труд е "Въвеждане на Базел II и свързани с това решения на средноголеми банки в конкурентна среда" - по информация от регистъра на академичния състав в България.

Снимка: БГНЕС

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Ще се кандидатира ли Андрей Гюров за президент?

Предстоящите президентски избори наесен "са първата стъпка от това как ще се развива държавата в следващите години, затова решението дали ще се кандидатирам трябва да се вземе внимателно и премерено, а не припряно, и когато има какво да кажа, ще го кажа", заяви на 26 юли Гюров.

Той уточни, че среща "очаквания у хората, които се опитват да го мотивират да влезе в тази надпревара".

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