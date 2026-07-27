Делян Добрев стартира два мегапроекта с бивши министри

Бившият депутат от ГЕРБ и дългогодишен председател на парламентарната енергийна комисия Делян Добрев влиза в частния бизнес с два мащабни проекта в сферата на енергетиката и информационните технологии. В интервю за "24 часа", месец след като напусна политиката, той съобщава, че ще работи заедно с двама бивши министри на енергетиката - Румен Радев и Николай Павлов.

Тримата са членове на управителните съвети на две дружества, като Добрев е изпълнителен директор. По думите му проектите са два - изграждане на голяма система за съхранение на електроенергия с батерии и дейта център с голям капацитет. Той твърди, че зад тях стоят едни от най-големите американски компании в секторите на информационните технологии и енергетиката, но отказва да назове имената им заради подписани споразумения за конфиденциалност. Още: Делян Добрев официално е вън от политиката и парламента

Румен Радев беше министър на енергетиката в кабинета "Денков" между юни 2023 г. и април 2024 г., а преди това дълги години работи в частния енергиен сектор. В момента той е председател на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ).

Николай Павлов оглавяваше Министерството на енергетиката в първото служебно правителство, назначено от президента Румен Радев през 2017 г., а преди и след това беше изпълнителен директор на "Булгаргаз". Освобождаването му от държавната компания през 2022 г. се превърна в един от първите поводи за конфликта между президента и "Продължаваме промяната". По-късно същата година ГЕРБ го номинира за министър на енергетиката в проектокабинета "Габровски", който не получи подкрепа в парламента.

В края на 2025 г. Mediapool съобщи, че Павлов вече работи по проекти за системи за съхранение на електроенергия, част от които се реализират с европейско финансиране. Още: Няма връщане назад: Молбата на Делян Добрев за напускане на парламента е подадена

В интервюто Добрев определя батерийните системи като ключов фактор за развитието на дейта центрове, тъй като осигуряват непрекъснато електрозахранване и могат да компенсират ограниченията на електроразпределителната мрежа. Той посочва още, че България вече е на първо място в света по батерийни системи спрямо размера на икономиката и населението, а към средата на 2026 г. капацитетът им надхвърля 3,4 гигавата, или повече от 16% от електроенергийната система.

На въпрос за влиянието на олигархични интереси в енергетиката Добрев заявява, че според него "олигарсите са в обществените поръчки". Той подчертава, че компаниите, в които участва, няма да кандидатстват по обществени поръчки и няма да разчитат на държавно финансиране. Защо Делян Добрев си тръгна и оголи ли се ГЕРБ: Отговорът от лидера на СДС

"Проектите са ни изцяло на пазарен принцип и ги реализираме на собствен риск. Не съм видял енергийни олигарси, които да правят това", казва Добрев.