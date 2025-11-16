Атанас Атанасов за "Лукойл": Не зависи много от нас, става въпрос за отношения между двете големи супер сили в света

Събитията с „Лукойл“ са ефект от войната с Украйна. Това заяви съпредседателят на ДСБ Атанас Атанасов в „120 минути“ по bTV. По думите му ЕС и САЩ работят усилено върху ограничаването на вредите от този конфликт. Руският енергиен гигант „Лукойл“ обяви, че обмисля продажба на всички свои чуждестранни активи в пакет. Изявлението от централата на компанията в Москва дойде в петък, като беше посочено, че преговорите с няколко потенциални купувачи вече текат. Малко по-късно американското Министерство на финансите потвърди специално изключение за България, което означава, че рафинерията в Бургас ще продължи да работи нормално, поне докато преговорите са в ход и срокът на дерогацията не изтече.

„Не може да се има доверие на руснаците, явно Путин има амбиция да докаже, че може да смаже съседна държава, това е имперска политика. Всички тези решения се взимат в Москва, независимо от формата на собственост. „Газпром“ бил държавен, пък „Лукойл“ еди-какъв-си – не, не! Откакто Путин управлява, решенията се взимат от едно място“, допълни Атанасов.

По думите му основната задача е да се ограничат финансовите потоци към Русия, за да не финансира конфликта в Украйна. „Не зависи много от нас, „Лукойл“ не е собственост на България. Тук става въпрос за отношения между двете големи супер сили в света. България може да бъде посредник, защото рафинерията е на българска територия. Не виждам как може да пречи“, коментира Атанасов.

Относно назначаването на Румен Спецов за особен управител на бургаската рафинерия, Атанасов заяви, че функцията му трябва да е на счетоводител. Според него основната му задача ще бъде да наблюдава сметките и движението на парите.

Атанасов коментира още законовите промени за назначенията в специалните служби. „Отнемайки правомощията на президента, става въпрос за институционалната обвързаност. Той трябва да е балансьор по отношение на назначенията. Узурпирането на репресивната власт от политическото мнозинство е риск за вътрешната сигурност на България, защото така придобива инструмент в ръцете на управляващите срещу опозицията“, обясни лидерът на ДСБ. Той даде пример с делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев и го нарече политически затворник.

