Англия завърши квалификациите с невероятно постижение, Украйна ще играе плейоф за Световното

Англия завърши квалификациите за Световното първенство по футбол през 2026 година без допуснат гол! В двубой от последния осми кръг на група К "трите лъва" постигнаха успех с 2:0 при визитата си на Албания. И двете попадения за островитяни бяха дело на Хари Кейн, който блесна в последния четвърт час. Отборът на Томас Тухел завършва пресявки с максималните 24 точки. Въпреки загубата албанците са втори с 14 пункта - 1 пред Сърбия, на която победата с 2:1 срещу Латвия не ѝ стигна.

Франция обърна Азербайджан

Междувременно в група D прекроеният състав на Франция не сгреши и надви с 3:1 Азербайджан. На стадиона в Баку Ренат Дадашов изведе домакините напред в резултата още в четвъртата минута. "Петлите" обаче се съвзеха, като до почивката осъществиха пълен обрат. Жан-Филип Матета изравни в 17-ата минута. След половин час игра Манес Аклиуш вкара за 1:2. Секунди преди края на първото полувреме автогол на вратаря Шахрудин Махамадалиев уби интригата. Момчетата на Дешан завършват на върха с 16 точки.

В пряк сблъсък за втората позиция в същата група Украйна победи Исландия и си осигури плейоф за класиране за Мондиал 2026. "Жълто-сините" стигнаха до драматичен успех с 2:0, за да съберат 10 точки - 3 повече от исландците. Олександър Зубков откри резултата в 83-тата минута, а в добавеното време на мача Олексий Гуцуляк успокои укранците, които домакинстваха във Варшава.

Джем Юмеров
