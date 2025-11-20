"Слави написал пост от дивана": Лена Бориславова и Кирил Петков отговориха на лидера на ИТН

Депутатът от „Продължаваме промяната – Демократична България“ Лена Бориславова и бившият премиер Кирил Петков отговориха на публикация на Слави Трифонов във Фейсбук. Тези хора, които съдът ги оправда, са лъжци, написа по-рано днес лидерът на „Има такъв народ“ (ИТН) във Фейсбук за оправданата от съда Лена Бориславова.

„Слави написал пост от дивана. Срещу мен. Изключил коментарите. Той и песен написа преди време. Осъдих го за нея на първа инстанция. И на втора ще го“, пише Лена Бориславова в публикацията си.

Реакция и от Кирил Петков

„Слави написа поредния си „мъжествен” пост във Facebook срещу жената, която го осъди за предишните му комплексарски творби“, пише Кирил Петков. „Кой Слави?

Десният Слави, който е част от най-левия бюджет в модерната история на България и е готов да увеличава данъците и осигуровките на всички българи. Последователят на самураите се оказа човек, чийто подпис (под „санитарния кордон”) не струва и стотинка“, отбелязва още Кирил Петков.

Софийският районен съд вчера оправда Бориславова по обвинения, че в периода от 13 до 14 май 2021 г. в София, при условията на продължавано престъпление, с две деяния съзнателно се е ползвала от неистински частни документи, на които бил придаден вид, че подписите на документите са положени от членове на сдружение, а действително не били положени от тях. Тя ги е представила пред Агенция по вписванията в София.

Днес прокурор при Софийската районна прокуратура е внесъл протест срещу оправдателна присъда.