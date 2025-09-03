Войната в Украйна:

"Без БСП Желязков и Борисов нямаше да посрещат Фон дер Лайен, а внуците вкъщи": Вигенин с критики

03 септември 2025, 17:49 часа 484 прочитания 0 коментара
"Намирам коментара на премиера Желязков по адрес на вицепремиера и председател на БСП Зафиров и водената от него делегация в Китай за крайно неуместен. Когато втората партия в съвместното управление изпраща делегация начело с вицепремиер и с участието на министър и двама зам.-министри, това не може да бъде представяно просто като някаква партийна екскурзия".

Това написа в профила си в социалните мрежи евродепутатът от БСП Кристиян Вигенин с явно недоволство от позицията на министър-председателя за посещението на представители на БСП в Китай. Припомняме, че докато е в отпуск вицепремиера Атанас Зафиров се ръкува и разговаря с лидера на китайския комунистически режим Си Дзинпин и позира за снимка с руския диктатор Владимир Путин. Това предизвика политически скандал в първия ден от новия есенен политически сезон.

"Министрите са министри и по време на отпуск, в кабинета са представители на партията във всеки един момент, а не експерти в лично качество само в работното време. Това трябва да се вижда ясно и в политиката на правителството", пише още Вигенин и отправи остра критика: 

"Да припомня, че уважаемите господа Желязков и Борисов без гласовете на БСП ще посрещат не Урсула фон дер Лайен, а внуците вкъщи. Така че нека си имаме уважението и то да е взаимно. И на привържениците на БСП не им е лесно да слушат премиера да говори на украински, нито да се ласкае от похвалите за количествата оръжия, пратени в Украйна, но не съм чул някой да мърмори публично", заявява Вигенин.

Снимка: Actualno.com

Според евродепутата избирателите на ГЕРБ също ще трябва да преглътнат факта, че вицепремиерът държи на връзките с Китай и е на събитие, на което присъства и Путин. "Това е знак, че България търси баланс в променящия се свят, което не означава отказ от европейската ни същност. Били сме разкрачени така? Не мисля. Всъщност разкрачената стойка обикновено е най-стабилна. А на един крак как ще е?", завършва той.

Ивайло Илиев
