Спорт:

Бюджет 2026 да бъде изтеглен: Член на Фискалния съвет настоя за нови мерки за държавната хазна

15 декември 2025, 07:52 часа 245 прочитания 0 коментара
Бюджет 2026 да бъде изтеглен: Член на Фискалния съвет настоя за нови мерки за държавната хазна

„Както правителството падна под натиска на протестите, така може да се тръгне и в друга посока, ако на някого му хрумне нещо. Може да се приеме Бюджет 2026 въпреки че може да има нови предсрочни парламентарни избори, но може и да не се приеме. В момента има много отворени възможности“. Това заяви пред bTV Любомир Дацов, член на Фискалния съвет.  Още: Любомир Дацов: Бюджетът е котел, помпат парата, а няма предпазен клапан

По думите му всички технически плащания, ще могат да бъдат уредени от Народното събрание, ако се приеме удължителен закон за бюджета. „Бюджетът представлява политика и отразява управляващото мислене, както и ангажиментите на партиите, които управляват. Предизборните програми са мандат и извън ангажиментите на извън предизборните програми, партиите няма какво да правят, освен да си измислят данъци“, коментира Дацов.

Доколко едни нови избори ще натоварят държавната хазна?

Още: Еврото идва: Заплати нагоре само за частния сектор, държавният чака

Снимка: БГНЕС

Според него е много по-добре да бъде изтеглен Бюджет 2026. Бюджетът си носи недостатъците, а страната има нужда от нови мерки, посочи Любомир Дацов.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Той е на мнение, че не трябва да се пропуска следващата година и новото правителство да направи по-добър бюджет. „Дори тези сфери, в които определени хора искат да се видят, имат нужда от тотално преосмисляне и пренареждане“, отбеляза Дацов, визирайки увеличението на заплатите в силовите структури.

Той отчете, че едно от най-лошите неща, е пренаписваме на бюджет межди първо и второ четене.

Любомир Дацов добави още, че ГЕРБ са имали най-разумното поведение в изработването на Бюджет 2026. „Взаимодействието и интересите в коалицията не е точно това, което беше на повърхността, но рано или късно се получи логичното, защото техните избиратели (на ГЕРБ – б.р.) щяха да пострадат от бюджета и защитиха масата от избирателите си“, каза още той.

Дацов предупреди, че в последните години изборите са станали прекалено скъпи, но не би трябвало да бъдат проблем за държавата. Много по-добре е да се дадат пари за избори, отколкото за други неща, допълни той.

Любомир Дацов се надява, че България ще има такова служебно правителтво, което да не допусне хаос. 

Още: Станислав Балабанов: Асен Василев е виновен за безобразията с бюджета

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Любомир Дацов фискален съвет Бюджет 2026 протест бюджет 2026 проектобюджет 2026
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес