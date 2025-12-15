Бюджет 2026 да бъде изтеглен: Член на Фискалния съвет настоя за нови мерки за държавната хазна

„Както правителството падна под натиска на протестите, така може да се тръгне и в друга посока, ако на някого му хрумне нещо. Може да се приеме Бюджет 2026 въпреки че може да има нови предсрочни парламентарни избори, но може и да не се приеме. В момента има много отворени възможности“. Това заяви пред bTV Любомир Дацов, член на Фискалния съвет. Още: Любомир Дацов: Бюджетът е котел, помпат парата, а няма предпазен клапан

По думите му всички технически плащания, ще могат да бъдат уредени от Народното събрание, ако се приеме удължителен закон за бюджета. „Бюджетът представлява политика и отразява управляващото мислене, както и ангажиментите на партиите, които управляват. Предизборните програми са мандат и извън ангажиментите на извън предизборните програми, партиите няма какво да правят, освен да си измислят данъци“, коментира Дацов.

Доколко едни нови избори ще натоварят държавната хазна?

Още: Еврото идва: Заплати нагоре само за частния сектор, държавният чака

Снимка: БГНЕС

Според него е много по-добре да бъде изтеглен Бюджет 2026. Бюджетът си носи недостатъците, а страната има нужда от нови мерки, посочи Любомир Дацов.

Той е на мнение, че не трябва да се пропуска следващата година и новото правителство да направи по-добър бюджет. „Дори тези сфери, в които определени хора искат да се видят, имат нужда от тотално преосмисляне и пренареждане“, отбеляза Дацов, визирайки увеличението на заплатите в силовите структури.

Той отчете, че едно от най-лошите неща, е пренаписваме на бюджет межди първо и второ четене.

Любомир Дацов добави още, че ГЕРБ са имали най-разумното поведение в изработването на Бюджет 2026. „Взаимодействието и интересите в коалицията не е точно това, което беше на повърхността, но рано или късно се получи логичното, защото техните избиратели (на ГЕРБ – б.р.) щяха да пострадат от бюджета и защитиха масата от избирателите си“, каза още той.

Дацов предупреди, че в последните години изборите са станали прекалено скъпи, но не би трябвало да бъдат проблем за държавата. Много по-добре е да се дадат пари за избори, отколкото за други неща, допълни той.

Любомир Дацов се надява, че България ще има такова служебно правителтво, което да не допусне хаос.

Още: Станислав Балабанов: Асен Василев е виновен за безобразията с бюджета