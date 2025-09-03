Войната в Украйна:

От братска Украйна до братски Китай: Ние сме на всеки километър

03 септември 2025, 10:54 часа 642 прочитания 0 коментара
От братска Украйна до братски Китай: Ние сме на всеки километър

Като че ли е ясно, че дълбока връзка между участниците в коалиционното управление няма и е съшита с бели конци. Общото между трите партии, които властват заедно, е четвъртата, която властва над тях - и чрез тях: тази на Пеeвcки. В такива тъмни времена човек отчаяно търси две неща: промяна, (за нея си има протести и избори), а докато се случи тя - източник на забавление (за него си има министри).

Второто е пред очите ни. Защото се разбра, че вицепремиерът Атанас Зафиров и ключови фигури от БСП, сред които и министърът на регионалното развитие Иван Иванов, гастролират на официално посещение в Китай на военен парад в Пекин, посветен на 80-годишнината от победата на Китай във Втората световна война (ние защо си нямаме един отделен празник как сме победили във Втората световна война, еххх). На който най-важните гости са Владимир Путин и Ким Чен Ун. 

Оказа се, че според премиера Росен Желязков това са си вътрешнопартийни работи. "Аз също видях, че са в Китай на официално партийно посещение, предполагам, че като сродни социалистически партии обменят партиен опит. Знаете, че коалицията съчетава партии с много различен партиен и политически профил. Това, което ни обединява, са общите цели, а не различията. Ако трябва да търсим различията – много лесно това правителство ще загуби своята коалиционна спойка", заяви Желязков. Само че тук се губи не просто коалиционната спойка, а логическата. Проблемът не е в размяната на партиен опит, а в това, че за българското правителство изглежда няма проблем в това вицепремиерът от една страна да бъде изразител на подкрепата на страната за Украйна (именно като вицепремиер), но и да върши съвършено обратното като партиен лидер и да се нарежда до Путин и Ким Чен Ун заради, изглежда, идеологическо-партийни сходства. 

Разбира се, преди всички тях цялата идея имаше много ясен изразител: самият Борисов. По повод споразумението за сътрудничество с Украйна преди месеци, той открито заяви, че "ние малко като на девети септември - фабрика". 

И в момента българският политически елит продължава да следва мъдростта на тези думи. Само че изглежда има непренебрежим проблем - не може да разбере коя е фабриката. От една страна декларациите за вярност в подкрепата към Украйна се рецитират по познатия начин, влизането в Еврозоната предстои след няколко месеца, от друга страна погледът хитро се обръща и в противоположната посока, за да не се прецака нещо и да се закачи за по-успешния локомотив на историята. Най-добре е да се ходи на всички паради - от гей до китайски, от европейски до руски, от американски до севернокорейски, от братска Европа и Украйна до братски БРИКС. Все някъде ще сме на далавера.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

 

Автор: Георги Петров

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Георги Петров
Георги Петров Отговорен редактор
Украйна Китай Росен Желязков Атанас Зафиров
Още от Актуално коментира
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес