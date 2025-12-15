Хората попиляха първия "Магазин за хората", по-скъп е от веригите

Социалните мрежи врят и кипят след публикуването на рекламно пано на един от първите "Магазини за хората" - този в Тополово, община Асеновград. На практика няма "магазин", а само щанд с избрани продукти във вече съществуващи обекти.

Цените от рекламата обаче възмутиха интернет потребителите, които сипят подигравки, че някои от стоките "за хората" са дори по-скъпи от тези в големите вериги хипермаркети.

ДПС се похвали, но отнесе подигравки

ДПС-Ново начало в област Пловдив се похвали с инициативата, обявявайки, че тя е пряко изпълнение на обещанието на партийния лидер Делян Пеевски да работи в името на добруването на обикновения българин.

"Делян Пеевски е човек, който държи на думата си. Той не просто говори, а работи и изпълнява това, което обещава. Винаги е бил на страната на хората- за по-добър живот, за справедливост и за реална подкрепа в трудните времена", пишат от местната структура.

"Идеята за магазини с достъпни цени за хората не остана само на думи. Днес вече има реален пример – магазинът в Тополово община Асеновград, който показва, че когато има воля, има и резултати. Това е доказателство, че когато Пеевски поеме ангажимент, той го изпълнява", твърдят още неговите съпартийци.

И допълват, че той ще продължи да работи в тази насока, "за да могат хората да живеят по-спокойно и достойно".

Масовият потребител обаче не прие добре новината. Причината са два от рекламираните продукти. На афиша се посочва, че марка олио ще бъде продавана на цена от 2,79 лв., а неизвестна марка масло - за 4,79 лв.

Наблюдателни хора обаче веднага публикуваха актуална брушура на голяма верига хипермаркети, на която ясно се вижда, че същата марка олио е на промоционална цена от 2,39 лв., а реномирана марка немско масло се продава за 3,99 лв.

Така на практика излиза, че в "Магазина за хората" е доста по-скъпо.

"Цени по-високи от големите кръвопийни вериги"

Реакциите на възмущение не закъсняха.

"Първият държавен магазин за хората е вече факт. За 10 милиона похарчени от бюджета толкоз. Много шум, пардон пари, за нищо. Както обикновено", написа бившият областен управител на Стара Загора Ива Радева.

"Вие сериозно ли??? Че тези три продукта се намират и на по-добри цени в другите магазини. Що за смешка!", пише друг гневен потребител.

"С 10 милиона е постигнато много - 1 магазин и 10 артикула с цени по-високи от "големите кръвопийни вериги". Някой смислен с малко мозък би стигнал до заключението, че корупцията бута цените нагоре и пробитата държава е по-неефективна от международна корпорация", сочи още един възмутен коментар.

Хората масово са недоволни, че заявката за ниски цени не е изпълнена, а географията на избраните магазини също буди подозрения.

Мнозина обръщат внимание и на интересен надпис с дребен шрифт на рекламата - "предимно български продукти". Хората коментират, че предварителните обещания, че в "магазините за хората" ще има само стоки от български производители без или с минимална надценка, явно няма да бъдат изпълнени и асортиментът ще е подобен на всички останали търговски обекти.

Еволюцията от магазини до щандове

В началото на месеца стана ясно, че "Магазин за хората" ще реализира първите си обекти, но предварителните заявки няма да могат да бъдат изпълнени и това ще стане само под формата на щандове. Те ще бъдат открити във верига магазини в Пловдивско. Това стана ясно от официално съобщение за подписан договор за стратегическо партньорство между "Магазин за хората" ЕАД, Централен кооперативен съюз и Кооперативен съюз – Пловдив.

Според неговите клаузи през декември 2025 г. в 70 стационарни и един мобилен магазин на ТВ КООП ще бъде обособен специален щанд с асортимент, доставян от дружеството.

Става въпрос за над 45 артикула от базовата потребителска кошница и най-търсените продукти - олио, боб, ориз, брашно, кисело мляко, сирене, кашкавал, хляб, масло, консерви, колбаси, лютеница и други стоки от първа необходимост.

За да бъде реализирана идеята на Пеевски беше създадено едноличното акционерно дружество "Магазин за хората", което е 100% собственост на земеделското министерство. Съветът на директорите на държавната фирма се състои от трима души, двама от които са представители на държавата, а един е независим. Капиталът на дружеството е 10 млн. лв.