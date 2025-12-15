Спорт:

Зимата закъснява: Николай Василковски разкри къде Коледа ще е снежна

15 декември 2025, 07:47 часа 234 прочитания 0 коментара
Зимата закъснява: Николай Василковски разкри къде Коледа ще е снежна

Очакван ни няколко спокойни дни. До събота-неделя температурите ще са от 7 до 12 градуса. На места термометърът ще удари и 15 градуса. Топло за декември. След 20 декември ще се усилва усещането за зима. Около Бъдни вечер и Коледа се очакват валежи от дъжд. Сняг ще има в планините. След това – около 26-27 декември има много голяма вероятност дъждът да се обърне в сняг. Тази прогноза за времето направи синоптикът на Нова телевизия Николай Василковски.

По думите му с началото на новата година е голяма и вероятността за студ и сняг. "Не само в планините, но и в по-ниските места", каза той.

Времето днес

Днес над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове в Дунавската равнина и на места в котловините видимостта ще е намалена, но бързо ще се подобрява. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат между минус 3 и 2 градуса, в отделни котловини до минус 4 градуса. Максималните температури ще са между 7 и 12 градуса, в София – около 8 градуса.

През следващите дни ще бъде почти тихо и на много места в равнините и котловините ще остане мъгливо или с ниска слоеста облачност. В останалата част от страната ще преобладава слънчево време с разкъсана висока облачност. Минималните температури ще бъдат близки до нулата, а максималните - между 7 и 12 градуса, по-ниски в местата с трайна мъгла. В четвъртък за кратко ще духа слаб до умерен западен вятър и видимостта в повечето райони ще се подобри, а облачността ще се разкъса, температурите ще се повишат.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
