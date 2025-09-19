БХК застана до президента заради службите - ДАНС, ДАТО и ДАР

"Българският хелзинкски комитет намира решението за отнемане на правомощия от президентската институция в полза на управляващото парламентарно мнозинство за стъпка към отслабване на демокрацията, а пригаждането на процедурите за избор на началници на ДАР, ДАНС и ДАТО - за подкопаване на националната сигурност". Това е основният акцент в прессъобщение на БХК до медиите от рано тази сутрин.

Неправителствената организация напомня, че парламентът бърза неимоверно много да промени законодателството и вижда това като "отслабване на демокрацията". За БХК това е директно отговор на факта, че Радев отказа да назначи за председател на ДАНС Деньо Денев.

"Паралелно с това на президента се отнема възможността да ползва Националната служба за охрана (НСО). Така държавният глава ще се окаже единственият сред висшите държавни ръководители без достъп до институционална охрана, докато дори редови народни представители ще продължат да я ползват. Тези действия не само излагат президента на реални рискове, но и застрашават националната сигурност", продължават от БХК.

Не само службите

"В същия пакет промени попада и изменение, целящо незабавна смяна на ръководството на Националния статистически институт (НСИ). През последните месеци ръководството на НСИ беше подложено на атаки както от политически партии, например проруската "Възраждане", така и от други две институции – Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) и Комисията за защита на потребителите (КЗП).

Всички тези предложения и бързането да бъдат приети е пример как вместо за гарантиране независимостта и професионализма на институцииите, законодателният процес се ползва за разчистване на лични и политически сметки.

Народното събрание е призвано да бъде израз на демократичната воля и инструмент за гарантиране на прозрачност и отчетност. Планираните решения обаче ясно показват друго – дирижирано мнозинство и подмяна на демократичния процес.

Припомняме, че политизирането на избора на лица в ключови институции вече доведе до обществени сътресения и загуба на доверие – както при избора на фигури като конституционния съдия Орлин Колев, заместник-омбудсмана Мария Филипова и други, чиито кандидатури се превърнаха в символ на непрозрачност и политическо задкулисие.

Това не е законодателен процес в правова държава. Това е демонстративно подчиняване на институции, включително на цената на националната сигурност, и заличаване на баланса между властите", добавят от БХК.

