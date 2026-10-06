Бил ли е Петричкият Ескобар секретен сътрудник на ДАНС: Божанов настоява за изслушвания по казуса в парламента (ВИДЕО)

Бил ли е Огнян Атанасов секретен сътрудник на ДАНС и МВР. Този въпрос постави съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов по време на брифинг в парламента във връзка с помилването на Атанасов, известен като Петричкия Ескобар. Той заяви, че Илияна Йотова е трябвало да инициира проверка още 2025 г., когато след помилването си Огнян Атанасов е задържан с 5 кг кокаин, но според него може да се окаже, че влиянието на наркотрафиканти, покровителствани от службите, стига до президентството.

В контекста на случая от "Демократична България" поставиха въпроса годна ли е Йотова да бъде президент.

ДБ иска изслушвания в парламента

Повод за брифинга беше разпространеното видео, заснето месец преди помилването на Атанасов, в което той се бие в затвора. "Видеото показва, че очевидно Петричкия Ескобар е бил помилван в състояние, което не отговаря на това, което твърди Комисията по помилванията и президентът Йотова", заяви Божанов.

"За да установим всички факти и обстоятелства как се е стигнало до там, защо се крие информация, дали президентството е участвало - искаме изслушване на редица компетентни органи, на ДАНС, на МВР, на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" (ГДИН), на председателя на Комисията по помилванията към президентството", заяви Божанов.

Той пита още документиран ли е инцидентът с боя от видеото.

"Той би трябвало да бъде документиран и докладван на Комисията по помилванията. Тя какви данни е изискала от ГДИН. Редица въпроси, на които Йотова трябваше да е отговорила", добави още той. ОЩЕ: Защо прокуратурата мълчи за "петричкия Ескобар"?