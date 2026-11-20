"Консултации във връзка с необходимия и възможен дебат за конституциони промени водим с професионалисти, говорили сме и с колеги от парламента. Към настящия момент е твърде рано да се говори за хронограма за примане на Конституция. Да, говорим с "Прогресивна България", да говорим с други политически сили, да говорим - с обществото", каза председателят на парламентарната група на "Демократична България" Надежда Йорданова по време на брифинг след попълване на парламентарната квота на ВСС.

Според Надежда Йорданова конституционният дебат е в процес на подготовка.

"Управляващите в своята управленска програма заявиха, че ще отворят този дебат. Ние ще се включим в него с нашите предложения. Управляващите дадоха ясен знак, включително с инициативи от страна на министъра на правосъдието, че отчитат съществуващите проблеми в прокуратурата и там трябва да бъдат предприети реформи", добави Йорданова.

Тя обърна внимание, че КС е постановил за противоконституционни една част от измененията на Конституцията по време на сглобката, с която са търсили ограничение на правомощията на главния прокурор. "КС реши, че всевластието на главния прокурор е част от конституционната идентичност. Две години по-късно продължаваме да виждаме, че около статута на главния прокурор кризата не спира. Ние сме решени, независимо от решението на КС в тясната пътека, която той ни остави, да намерим решение на този проблем", каза още Йорданова.

По думите й обаче няма нито една мярка, която с магическа пръчка да реши всички проблеми. ОЩЕ: "Няма сглобка, имаше преговори": ПБ за парламентарната квота на ВСС

Новият Инспекторат към ВСС и неговите функции

От "Демократична България" смятат, че трябва да се случи избор на Инспекторат, както и да се промени Закона за съдебната власт, за да се променят функциите му.

"Доколко да се разширят правомощията - това трябва да се обсъди много внимателно", смята Йорданова.

Новият главен прокурор

Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов коментира и евентуалния нов главен прокурор.

По думите му циркулират всякакви имена.

"Въпросът е, че за разлика от отиващия си ВСС - в настоящия никой надяваме се да не може да действа на принципа "Ти си го избра". Целта на този избор, в който участвахме, никой да не може да взима в други сгради кой да бъде главен прокурор, кой да бъде председател на ВАС и т.н.", добави Божанов в контекста на избора на парламентарна квота на ВСС. ОЩЕ: 52-ият парламент избра членове на ВСС: Кой как и за кого гласува