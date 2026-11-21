Пластичен хирург беше осъден на смърт във Флорида за убийството на адвокат, чието тяло никога не е било открито, съобщи ABC News. Томаш Кошовски беше признат за виновен през септември за предумишленото убийство на 41-годишния Стивън Коци, който изчезна през март 2023 г. Съдия Джоузеф Булоун постанови присъдата, след като подсъдимият, който сам се представляваше по време на процеса, се отказа от правото си делото да бъде разгледано от съдебни заседатели.

Съдът установи, че убийството е извършено с цел финансова облага, както и по „хладнокръвен, пресметлив и предварително планиран начин, без каквото и да било морално или правно оправдание“. Тези две утежняващи обстоятелства позволяват налагането на смъртно наказание според законодателството на Флорида.

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По време на заседанието за определяне на наказанието в петък съдията заяви, че утежняващите обстоятелства надделяват над смекчаващите, като постави особен акцент върху предварителното планиране на престъплението. „Следователно съдът заключава, че съгласно законите на щата Флорида подсъдимият е загубил правото си на живот. Поради това съдът постановява Томаш Кошовски да бъде осъден на смърт за убийството на Стивън Коци“, заяви Булоун.

Осъденият ще бъде предаден на Департамента по изпълнение на наказанията във Флорида. Ако реши да обжалва, ще му бъде назначен служебен защитник.

Убийство след съдебен спор

Според прокуратурата Кошовски развил „злонамерена и лична обсебеност“ от адвоката, който представлявал ответници по дело, заведено от самия хирург. Обвинението твърди, че Кошовски е планирал убийството методично и систематично.

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По време на седемдневния съдебен процес подсъдимият не призова свидетели и не даде показания в своя защита. Прокурорите подчертаха, че въпреки липсата на тяло събраните доказателства установяват смъртта на адвоката и вината на хирурга. „Всички доказателства по това дело показват, че той е бил обсебен, подготвил се е, имал е план и го е осъществил, като е убил Коци на 21 март 2023 г.“, заяви помощник-прокурорът Нейтън Вондерхайде в заключителната си пледоария.

Кръв в адвокатската кантора и записи от охранителни камери

Сред основните доказателства са следи от кръвта на Коци, открити в банята на адвокатската кантора, където според прокуратурата е имало насилствен инцидент. Кръв на жертвата е намерена и в пикапа на Кошовски.

Записи от охранителни камери показват как в деня на изчезването на адвоката хирургът влиза в кантората с кутия от транспортна количка с марка Gorilla, а няколко часа по-късно напуска сградата с видимо тежко натоварена количка. Според обвинението Кошовски впоследствие е изхвърлил тялото на Коци в контейнер за отпадъци, чието съдържание е било транспортирано до сметище.

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В заключителната си пледоария подсъдимият отхвърли версията на прокуратурата, като заяви, че е „невъзможно“ да е извършил престъплението по описания начин. Той постави под съмнение и датата на предполагаемото убийство, като посочи, че през следващите седмици са били извършени няколко трансакции с кредитната карта на Коци. „По това дело съществуват множество основателни съмнения“, заяви Кошовски.

„Най-непоносимото е, че никога не успяхме да го върнем у дома“

След произнасянето на решението за виновност родителите и съпругът на Стивън Коци разказаха пред съда за болката от загубата му и невъзможността да погребат тялото му. „Най-непоносимото е, че никога не успяхме да върнем Стивън у дома“, заяви съпругът му Майкъл Монтгомъри.

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„Не мога да опиша ужаса, който това причини на мен и на всички близки на Стивън. Изпитвам толкова силен гняв, че не мога да го изразя с думи“, допълни той. Монтгомъри подчерта, че съпругът му не бива да бъде запомнен единствено с трагичната си смърт. „Той не се определя от начина, по който животът му приключи. Определя се от живота, който действително е живял – от семейството, което го обичаше, от работата му, книгите, които четеше, километрите, които пробягваше, храната, която приготвяше, нелепите филми, които гледаше, пътуванията ни в планината, страстта му към правото, неговата нежност, силата му и многото хора, които го обичаха“, каза той.