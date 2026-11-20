"Честито на новата сглобка. ПП и ДБ успяха да се сглобят с "Прогресивна България", с правителство, което те и ние смятаме за проруско. Очевидно от днес сглобката не е порок, а добродетел", каза заместник-председателят на ГЕРБ Даниел Митов по време на брифинг в парламента във връзка с избора на паламентарна квота на Висшия съдебен съвет (ВСС).

"Само едно не можахме да разберем - защо трябваше да се събират по ъглите и защо трябваше да крият, че се договарят. Не е срамно, не е проблем - да си кажат, че са се сглобили, че са се харесали, че ще избират заедно кандидати за ВСС от парламентарната квота", каза Митов.

Той коментира и евентуални конституционни промени, за които отговориха от ДБ. Той отбеляза, че последните конституционни промени са отнесли много критики. "Всяка една конституционна реформа трябва да се обмисля много внимателно. Конституции не е редно по принцип да се променят често", заяви Митов.

Защо ГЕРБ подкрепиха кандидати на властта?

ГЕРБ отрекоха да са надцаквали управляващите.

Те обаче бяха потпитани защо са подкрепили кандидати на властта в гласуването. От ГЕРБ уточниха, че от партията са гласували според качествата на кандидатите и не са ги делили на партии.

Припомняме, че във вота за парламентарната квота от ГЕРБ подкрепиха 9 от избраните 11 кандидати. ОЩЕ: 52-ият парламент избра членове на ВСС: Кой как и за кого гласува?

ГЕРБ единствени не са издигнали кандидати за ВСС

Рая Назарян обърна внимание, че ГЕРБ са единствената парламентарна група, която не е издигнала свои кандидати, но е участвала активно.

Тя благодари на кандидатите и каза, че са демонстрирали високи професионални качества и благодарение на техните отговори по време на изслушването те са взели своето решение и да гласуват в пленарна зала.

"На избраните кандидати пожелаваме да поддържат висок професионализъм, да спазват принципите на правовата държава и безусловно да отстояват независимостта на съдебната власт", каза още Рая Назарян.

Тя уточни, че предстои избор на кандидат от квотата на следователите, а от там нататък темата за органи с изтекли мандати, повече няма да бъде на дневен ред. ОЩЕ: "Няма сглобка, имаше преговори": ПБ за парламентарната квота на ВСС