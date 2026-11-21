Ще е жалко, ако този Висш съдебен съвет (ВСС) се окаже подарък за някого и заплаха за друг, защото това ще бъде торпилиране още в първия му ден. Това заяви председателят на парламентарната група на ГЕРБ-СДС Деница Сачева в ефира на БНТ. Тя призова да се даде шанс на новия състав на ВСС да покаже дали може да бъде независим и подчерта, че истинският тест за членовете от парламентарната квота започва още днес.

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По думите ѝ независимостта на органа ще проличи по неудобните решения спрямо властта, които предстои да вземе, както и по това дали избраните ще действат независимо от хората, които са ги номинирали и подкрепили.

Сачева посочи, че от ГЕРБ не се притесняват и не се страхуват от новия ВСС, а са участвали в процедурата с желанието в страната да има работещи институции. По отношение на собствения си вот при вчерашното гласуване тя уточни, че е подкрепила всички кандидати с изключение на Дечев и Радуловска, тъй като останалите са представили своите концепции и заслужават възможност да докажат как биха подобрили работата на съдебната система и доверието в нея.