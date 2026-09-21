Кабинетът "Радев":

Защо прокуратурата мълчи за "петричкия Ескобар"?

21 септември 2026, 11:08 часа 789 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno.com
Защо прокуратурата мълчи за "петричкия Ескобар"?

Десет дни след като Асен Василев разгласи случая с помилвания и наново арестуван "петрички Ескобар", и повече от година след като Калин Стоянов отправи питане по същия казус до президента Румен Радев, от прокуратурата все още няма никаква реакция. Това посочва в своя публикация във Facebook журналистът Николай Стайков.

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По думите му до момента не е насрочена нито една пресконференция или проверка, въпреки че индициите за сериозни закононарушения са "видими от самолет", по мнението на юристи.

Стайков поставя остър въпрос към държавното обвинение. „Защо ли? И тези прогресивно скатаващи се прокурори ли ще са новите лица във Висшия съдебен съвет (ВСС)?", пита той, визирайки липсата на институционална прозрачност и отговорност по скандалния казус.

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Илияна Йотова Асен Василев Николай Стайков
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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