Защо прокуратурата мълчи за "петричкия Ескобар"?

Десет дни след като Асен Василев разгласи случая с помилвания и наново арестуван "петрички Ескобар", и повече от година след като Калин Стоянов отправи питане по същия казус до президента Румен Радев, от прокуратурата все още няма никаква реакция. Това посочва в своя публикация във Facebook журналистът Николай Стайков.

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По думите му до момента не е насрочена нито една пресконференция или проверка, въпреки че индициите за сериозни закононарушения са "видими от самолет", по мнението на юристи.

Стайков поставя остър въпрос към държавното обвинение. „Защо ли? И тези прогресивно скатаващи се прокурори ли ще са новите лица във Висшия съдебен съвет (ВСС)?", пита той, визирайки липсата на институционална прозрачност и отговорност по скандалния казус.