Санкционираният от САЩ и Великобритания лидер на ДПС Делян Пеевски призна майсторството на управляващите от "Прогресивна България", които според него са си уловили две рибки в лицето на "Продължаваме промяната" и "Демократична България" и призова Радев да си ги сложи в аквариум и да си ги гледа. Думите му дойдоха след избора на парламентарна квота на Висшия съдебен съвет.

"С голяма стръв ги уловиха, четири бройки им дадоха. Опозиция вече нямат в тяхно лице - има сглобка", каза Пеевски.

Той не очаква от ПП и ДБ да излизат по площадите, защото според него няма за какво. ОЩЕ: "Няма сглобка, имаше преговори": ПБ за парламентарната квота на ВСС

Изборът на парламентарна квота на ВСС

52-ото Народно събрание избра 11 от 21 кандидати за Висшия съдебен съвет (ВСС). Иван Ранчев, Емил Дечев, Калин Баталски, Петьо Славов, Таня Радуловска-Мадамжиева и Цветко Лазаров бяха избрани за членове на съдийската колегия, а за прокурорската колегия: Андрей Янкулов, Веселин Вучков, Екатерина Гетова, Иван Калибацев и Красимир Комсалов. С избора на парламентарната квота и след прякото гласуване на магистратите и следователите ще бъде заменен стария състав на ВСС, който просрочи мандата си с 5 години. ОЩЕ: 52-ият парламент избра членове на ВСС: Кой как и за кого гласува?