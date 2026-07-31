Контрамишлен: Когато не ни величаят, се величаем сами

Сагата с оценката за "Мишлен" гида на софийските заведения остана мъглява и неизяснена, но едно нещо е безспорно - някой си позволи да каже, че родният ресторантьорски бранш не е на нивото, за което претендира.

Шок. Ужас. Смут.

Ако браншът беше човек, вероятно щеше да е нарцис с мания за величие. А какво прави един нарцис с мания за величие, когато му кажат, че не става? Дава неопровержими доводи, че става. Дори и изфабрикувани.

Още: "По-добри сме от "Мишлените" в Белград": Роден форум самооцени по отзиви в Google, че софийските ресторанти са топ ниво

Така с болка в сърцето експерти от сектора се заеха с нелеката задача да докажат, че родните заведения са толкова топ, че чак прехвърлят топа на "Мишлен" и само всемирният заговор срещу клета България пречи и останалият свят да го разбере.

Контраоценка на "Мишлен", в която всичко е чудесно

Една платформа за хотелиерски бизнес в България и конференция в областта на хотелиерството и ресторантьорството реши по собствена инициатива да направи контрапроучване на мишленското - със свои критерии и по свои правила. Като основен конкурент са били избрани нищо неподозиращите ресторанти в Белград, който присъства в гида на "Мишлен" от декември 2021 г. Защото така де, откъде накъде сърбите стават, а ние не...

Изследването, разбира се, прави сръбските ресторанти на пух и прах. То доказва, че "софийската гастрономическа сцена не само не отстъпва, а в редица отношения превъзхожда ресторантите, селектирани от "Мишлен" в съседния ни Белград".

Още: Обрат и абсурд: В София не е имало инспектори на "Мишлен", Министерство на туризма не знае нищо за процедурата (ВИДЕО)

Тази неоспорима оценка е извод, базиран на сложната методология на анализа, който стъпва върху... отзиви на хора в Google.

Точно така. Коментарите, които всеки може да остави, ако е ядосан, че тараторът е с настъргани краставици или е доволен, защото сервитьорката му е намигнала, са прецизната експертна методология, използвана за доказателство, че нашите ресторанти са на звездно ниво и от "Мишлен" дълбоко са се заблудили, че са се възхитили на сърбите, а не на нас.

Източник: iStock

Когато не си доволен от едни резултати, си измисляш свои

Така се прави. Когато не си доволен от едни резултати, си измисляш свои. Такива, от които си доволен. След това си ги закачаш на ревера, принтираш ги, ламинираш ги и вече можеш да взимаш по 10 евро за таратор, защото си ресторант с "Контрамишлен" звезда.

Още: Шеф Манчев: В преговори сме с гайда "Мишлен" да влезе в България, инициативата е на министър Динкова

Ама менюта като "Война и мир", "Замръзналото кралство" в кухнята и клонирана навсякъде "кулинарна идентичност" от картофи, хапки, бургери, пица, паста, скара и една Шопска салата за разкош - това са незначителни подробности, които не пречат на нашето ресторантско величие.

Как не се сетихме по-рано за това? Колко години имахме мониторинг от Европа с ежегодни доклади за напредъка? Още тогава трябваше след всеки доклад с критики и забележки от Брюксел да пускаме един контрадоклад, че си напредваме чудесно. Сега пък ЕК ни направи оценка и ни вкара в процедура по свръхдефицит. Я да не се излагаме и да излезем с една контраоценка, в която да покажем, че дефицитът ни е по-нисък от тревата и всичко това са долни инсинуации.

България може да е първата държава на контраанализите. Ще живеем по-спокойно и със самочувствие. Изобщо няма нужда при критики да се замисляме дали те не са верни и да си разваляме високото мнение за себе си. Игнорираме ги, сменяме ги с по-ведри данни и продължаваме напред към светлото бъдеще.

Автор: Десислава Любомирова