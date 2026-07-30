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Парламентът одобри ратификация на Споразумението за заем по механизма SAFE

30 юли 2026, 19:39 часа 1227 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Парламентът одобри ратификация на Споразумението за заем по механизма SAFE

Парламентът одобри ратификация на Споразумението за заем по механизма "SAFE". Чрез него страната ни ще вземе 3.27 млрд. евро заем за модернизация на българската армия. Споразумението е между България и Европейската комисия.

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Вчера парламентарната комисия по отбрана подкрепи ратификацията на две споразумения, свързани със заема по инструмента „Мерки за сигурността на Европа (SAFE)", припомня БТА. 

В проекта на Споразумение за заем е определен срокът на разполагаемост на средствата (до края на 2030 г.) и подробните условия за подкрепата под формата на заеми по линия на инструмента SAFE.

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Заемът се отпуска за максимален срок 45 години и включва 10-годишен гратисен период за погасяване на главницата, като в споразумението са посочени размерът на предварителното финансиране и условията за приспадането му.

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Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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