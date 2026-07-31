Горещата вълна дойде и при нас: Чакат ни поне 5 дни с 40°C

Горещата вълна от Европа дойде ред да удари и Балканите, но с малко късмет тя може да продължи не повече от 5-6 дни. Това обяви синоптикът проф. Георги Рачев.

"За 1 седмица напред Южна Европа и България я очаква пълна суша. Няма добри новини за Дунава. Много е тежко положението с температурите за Западна Европа. На Балканите ни очаква също гореща вълна, но няма да е толкова жестока и продължителна", заяви той.

Можем да се разминем с хладно лято

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По думите му, ако август месец не излезе "брутален", може да се окаже, че това ще е едно сравнително хладно лято.

Според данните на 6 август се очаква върхът на топлата вълна. В Гърция, Македония и в Северна България се очертават 38 - 40 градуса.

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Следващите дни ни очакват температури между 32 и 35 градуса. Рано сутрин дори в София температурите ще са над 20 градуса.

Вариацията 38 - 40 градуса ще е за 5 дни и това ще е "върхът" на лятото, смята климатологът. Има обаче вариант тази вълна да не отмине и да продължи още 1 седмица, предупреди той.

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В Родопите и Пампорово ще е по-прохладно с максимални температури до 27 градуса. По Черноморието пиковите температури ще са около 34 градуса.