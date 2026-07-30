Официално: Премахнаха лимита за избирателните секции извън ЕС

Народното събрание окончателно премахна ограничението за разкриване на най-много 20 избирателни секции извън дипломатическите и консулските представителства в държави извън Европейския съюз. Промяната беше приета на второ четене с измененията в Изборния кодекс.

Текстът получи подкрепата на 151 народни представители от "Прогресивна България", ДПС, "Демократична България", "Продължаваме промяната" и "Възраждане". Против гласуваха 36 депутати от ГЕРБ и "Възраждане", а един народен представител от "Демократична България" се въздържа.

Парламентът прие и промени, които улесняват гласуването на хора с трайни увреждания. Избиратели, които не са подали заявление в законовия срок, вече ще могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако увреждането им е възникнало или е било установено след изтичането на срока. За целта те ще трябва да представят документ от ТЕЛК или НЕЛК, удостоверяващ вида на увреждането и невъзможността да упражнят правото си на глас в изборно помещение. Още: Машинното гласуване се връща, хартиени бюлетини само в малките секции

С приетите промени Централната избирателна комисия ще трябва да създаде специално обучително звено, което да организира подготовката на членовете на избирателните комисии, както и да разработва информационни материали за начина на гласуване.

Депутатите решиха още заседанията на общинските избирателни комисии да бъдат излъчвани на живо в интернет чрез официалните им сайтове, като проектът за дневния ред ще бъде публикуван предварително.

Променя се и срокът за назначаване на секционните избирателни комисии. Районните и общинските избирателни комисии вече ще ги назначават не по-късно от 15 дни преди изборния ден вместо досегашните 25.

В Изборния кодекс беше записано още, че в една подвижна секционна избирателна комисия няма да могат да гласуват повече от 30 избиратели. Още: Правната комисия премахна тавана от 20 секции за гласуване извън ЕС

Парламентът отхвърли предложението на депутата от "Възраждане" Петър Петров членовете на секционните избирателни комисии задължително да имат поне завършено основно образование.