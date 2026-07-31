Кабинетът "Радев":

Електронното управление е малко като извънземните - всички сме чували за него, но никой не го е виждал

31 юли 2026, 8:24 часа 919 прочитания 0 коментара
Снимка: Личен архив във Facebook
Електронното управление е малко като извънземните - всички сме чували за него, но никой не го е виждал

Думите от заглавието са на водещата на сутрешния блок на БНТ - Христина Христова, която запита госта си - министърът на електронното управление и дигиталната информация Иван Василев затова дали има в България електронно управление. Василев обясни по време на интервюто си в националната телевизия за новата платформа на правителството на Румен Радев - СИГМА, касаеща проверката на обществените поръчки в България и как се харчат парите на държавата. Още: Министър Василев: Над 30% от обществените поръчки са спечелени при участие само на една фирма

Какво представлява СИГМА?

Снимка: Правителствена пресслужба

Нова система за прозрачност на обществените поръчки представи държавата. Системата за интегриран граждански мониторинг и анализ (СИГМА) предоставя възможност на гражданите да следят къде отиват общите ни пари за обществени поръчки.

За последните 6 години са проведени 193 хиляди поръчки на обща стойност 52 милиарда евро.

Системата е на сайта на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация и целта ѝ е да сложи край на своеволията в обществените поръчки и скрити трансфери, които ощетяват бюджета. Ето например - най-високата сума от обществени поръчки е на Пътната агенция, с над 4 милиарда и 580 хиляди евро, а голяма част от тях са дадени на държавното дружество Автомагистрали - по общо 12 договора за изграждане и ремонти на пътища и магистрали, както и за полагане на маркировки.

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Според гледната точка на редица експерти основният принос при СИГМА е, че представлява официален държавен портал, който събира и визуализира информацията в по-достъпен вид.

Става ясно обаче , че по-важната стъпка би била публикуването на нови масиви от отворени данни и разширяването на прозрачността в други сфери на публичното управление, където има също редица съмнения за злоупотреба с публични средства.

Още: Къде отиват парите ни: Радев представи СИГМА - системата за прозрачни обществени поръчки

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електронно управление Христина Христова цитати Иван Василев
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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