Депутатите върнаха изцяло машинното гласуване и премахнаха район "Чужбина"

Парламентът окончателно върна машинното гласуване, след като прие на второ четене промените в Изборния кодекс. Управляващи и голяма част от опозицията се обединиха около идеята машините отново да бъдат основният начин на гласуване, но с няколко изключения.

И на следващите избори с хартиени бюлетини ще се гласува в секциите с под 300 избиратели, както и в подвижните секции, болниците, домовете за възрастни хора и други специализирани места за гласуване.

Промените

Депутатите окончателно премахнаха и избирателния район "Чужбина", както и ограничението за разкриване на най-много 20 избирателни секции извън дипломатическите и консулските представителства в държави извън Европейския съюз. Още: "Колкото по-малки са секциите, толкова по-големи са проблемите": Общественият съвет на ЦИК иска машинно гласуване именно в селата

С промените беше прието и машините за гласуване да бъдат оборудвани с функционалности, които да позволяват на хората със зрителни увреждания да упражняват правото си на глас самостоятелно и при запазване на тайната на вота. Предвижда се т.нар. "говорещ модул" на български език да бъде въведен за местните избори догодина.

Според депутата от "Прогресивна България" Иван Янев, който е вносител на предложението, това за първи път ще гарантира реална тайна на вота за избирателите със зрителни увреждания.

Председателят на парламентарната правна комисия Янка Тянкова обясни, че управляващото мнозинство подкрепя машинното гласуване във всички секции, но това няма как да се случи още на президентските избори. По думите ѝ обществената поръчка за нови устройства може да бъде обявена едва след влизането в сила на промените в Изборния кодекс.

По данни на Централната избирателна комисия в момента има около 9600 годни машини, а според "Продължаваме промяната" са необходими още приблизително 2000 устройства, за да бъде осигурено машинно гласуване навсякъде. От формацията предложиха хартиени бюлетини да се използват единствено в секции с под 100 избиратели, но текстът не беше приет. Още: Машинното гласуване се връща, хартиени бюлетини само в малките секции

ГЕРБ останаха против изцяло машинния вот и настояха да бъде запазен смесеният модел на гласуване.

В хода на дебата Цвета Караянчева заяви, че хартиената бюлетина е по-трудна за фалшифициране и позволява ръчно преброяване на резултатите.

"Хората наистина са умни и боравят с електронни устройства, но има хора с предпочитания. Аз например винаги съм гласувала с хартиена бюлетина и никога няма да гласувам на машина", каза тя, като отбеляза, че е машинен инженер.