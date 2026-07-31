"Още с влизането през вратата сте с 200 евро разход": Властта иска да спре кранчето на разточителните доплащания в частните болници

Трябва да се намали процентът на доплащане в здравната система. Това заяви неврохирургът д-р Георги Петров, народен представител от "Прогресивна България", познат на обществеността и от участието му в "Игри на волята".

Според медика частните болници са в превъзхождаща позиция, тъй като имат много по-голяма свобода да търсят доплащане, от там - да генерират повече приходи и така да успяват да обгрижват по-добре персонала си, осигурявайки си по-лесно кадрова обезпеченост.

"Има много случаи, в които се налага доплащане за медицински услуги. Доплащанията са в няколко посоки. Една от основните, която най-много натоварва гражданите, е доплащането за медицински консумативи. От там има голямо перо, което се доплаща за болниците и то е разрешено основно за частните болници. Там може да се доплаща за страшно много неща, които държавните болници нямат право да изискват", обясни той.

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Законовото предимство на частните болници

Петров коментира, че законът е дал предимство на частните пред държавните болници и те имат възможност за до 150% допълнителна печалба.

"Когато влезете в една частна болница, още с влизането през вратата сте с едни 100 - 200 евро разход. Там има разход за чаршафи, храна, допълнително обслужване, по-хубава стая, допълнителна възглавница. Всичко това е законно, защото тези болници са търговски дружества. Интересно е, че е ограничено правото на държавните и общински болници да правят такива процедури и тук е място да се каже, че при една частна структура, ако печалбата от Касата е 100%, има болници, които достигат до още 150% печалба от допълнителни суми", заяви той.

По думите му това дава много по-голям ресурс в частните болници и съответно дава повече възможност да се обгрижва по-добре персоналът и да има много по-добро заплащане. "Съответно, добрите специалисти и доходоносните специалности се насочват там. Което дава възможност тези болници да генерират много по-големи печалби от държавните", допълни д-р Петров.

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Той се съгласи, че трябва да се намали процентът на доплащане.

Петров уточни, че първата мярка по темата е да има по-голям ресурс в НЗОК, но не през увеличаване на здравните вноски. "Не просто да повишим парите, а да променим тяхното разходване в системата", заяви депутатът.

Източник: ПБ-Пазарджик

100 млн. евро годишно изтичат заради разликите при лекарствата

По отношение на разликите, регистрирани при лекарствата, Петров обяви, че в системата изтичат около 100 млн. евро годишно.

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"Това е така, защото е дадена възможност на частните болници да закупуват лекарства чрез директни договори с фирмите-производители и вносители, което отваря тази ниша, абсолютно законово, да се купува едно лекарство за 100 и за 800 лв. Ето това е една мярка, която започнахме. Даваме предложение частните болници, наравно с общинските и държавните, да провеждат обществени поръчки. Това неминуемо ще свали цената", категоричен е той.

Петров лансира и идеята по отношение на скъпоструващите медикаменти не болниците отделно, а министерството да договаря цени.

"Искаме да изравним ситуациите. Има и скъпоструващи лекарства, където предлагаме да се правят централизирани търгове - министерството да преговаря с фирмите. Така, ако министерството, вместо болниците поединично, преговаря, шансът да свали цените е огромен заради по-голямото количество", поясни той.