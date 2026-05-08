Джокович с позиция по казуса с разпределението на парите в тениса и призивите за бойкот на турнири от Големия шлем (ВИДЕО)

Новак Джокович изрази подкрепата си към тенисистите, които настояват за промени в разпределението на приходите в професионалния тенис и са готови да предприемат крайни мерки, включително бойкот на турнири. Темата се превръща във все по-актуална непосредствено преди старта на Ролан Гарос, след като водещи имена от ATP и WTA тура започнаха открито да говорят за необходимостта от по-справедливи финансови условия. Сред тях са световният №1 Яник Синер и лидерът при жените Арина Сабаленка, която дори допусна възможността играчите да стигнат до бойкот.

„Играчите имат силата да променят нещата“

Novak Djokovic says he would support a player boycott of Grand Slams over prize money dispute.



Djokovic: "Players will always have my support. Tennis is the only global sport in the world where there are no financial guarantees for lower ranked players. That needs to change." pic.twitter.com/zIY3fKPzU5 — Danny (@DjokovicFan_) May 8, 2026

„Играчите знаят, че винаги съм ги подкрепял и ще продължа да го правя. Радвам се, че лидерите на нашия спорт са готови да повдигнат тези въпроси и да търсят решения не само в тяхна полза, но и за всички“, заяви Джокович.

Сърбинът, който има 24 титли от Големия шлем, посочи още, че тенисистите трябва да имат по-сериозно участие в управлението на спорта и във взимането на ключови решения.

„Често възникват конфликти на интереси, които не се обсъждат открито. Именно тук играчите имат силата да променят нещата. Позицията им по отношение на турнирите от Големия шлем и останалите надпревари не е там, където трябва да бъде“, добави Джокович.

През последните месеци все повече състезатели поставят въпроса за финансовото разпределение в тениса, а очакванията са дискусиите да се засилят по време на предстоящите големи турнири от сезона.

