БСП свика спешен конгрес, разногласия в редиците на партията

Решение за свикване на спешен конгрес е било взето днес, 10 януари, на заседание на Националния съвет на БСП. Решението е взето с 96 гласа "за", 33 "против" и 8 "въздържали се". Датата на конгреса ще бъде на 7-8 февруари, като се очаква на конгреса да бъде приета и платформа, с която партията да се яви на предстоящите избори.

Срещу конгреса се обявиха председателят на БСП Атанас Зафиров и членове на Изпълнителното бюро. По думите на Зафиров решението ще доведе до излишно разпиляване на енергия в момент, когато другите партии вече активно се подготвят за предизборната кампания.

На диаметрално противоположно мнение са от софийските и варненските организации и от младежкото БСП, които настояват и за оставки и ново ръководство на партията преди изборите.

