Бюджет 2026 е на Пеевски: Богдан Богданов вижда предпремиера с главно "Д"

"Не само мисля, че има друг възможен бюджет на държавата, но самият бюджет трябва да е по-разумен, с реалистични приходи и намалени разходи. Бюджетът трябва да се направи така, че да не се понесе голяма тежест за бизнеса и за гражданите. Проблемът в Бюджет 2026 са големи и раздути разходи". Това заяви пред bTV бившият министър на икономиката и индустрията, а сега народен представител от ПП-ДБ Богдан Богданов.

Още: Кабинетът внесе спорния бюджет: Средната пенсия става 541 евро, минималната заплата - 620 евро

Според него има една предприема на държавата с Главно "Д", в която главна роля има трупата на ДПС-Ново начало. Не можем обаче да разберем каква награда и каква роля ще има Бойко Борисов в цялата игра, коментира Богданов.

Как да се върже Бюджет 2026?

Още: Работодателите са готови да излязат на протест срещу Бюджет 2026

Снимка: БГНЕС

Той отбеляза, че ако се вдигнат с 5% разходите за заплати, ще има в бюджета близо 800 млн. лв. допълнително. Няма политики как ще се разпределят парите, които всички сме внесли в бюджета, възмутен е Богданов.

Той уточни, че ПП-ДБ говори с бизнеса, но проблемът е защо не го правят управляващите. Бюджет 2026 е на ДПС-Ново начало, отсече Богдан Богданов. И даде пример, че общините, които не са получили пари по капиталовата програма са градовете на опозицията - София, Варна и Ловеч.

Той се надява правителството да гарантира освен добър бюджет, но и "Лукойл" да продължи да работи. Богдан Богданов заяви още, че не вярва на лидера на ГЕРБ и бивш премиер Бойко Борисов, че ще получим дерогация от САЩ.

Още: "Недобър, но единственият възможен": Правителството внася Бюджет 2026 г. още днес в парламента (ВИДЕО)