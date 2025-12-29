Проф. Янаки Стоилов отхвърли спекулации за конституционни промени

Не са на дневен ред промени в Конституцията. Това каза конституционният съдия проф. Янаки Стоилов в ефира на БНТ. "След последното изменение, Конституцията не гарантира реализация на функцията на президента по съставяне на служебен кабинет. Според мен има още един вреден ефект – за позиции, за които са необходими определени професионални качества, се търсят хора, които се предвиждат като потенциални кандидати за съвсем друга роля", смята той.

Професорът отказа да коментира какво ще се случи, ако никой от т.нар. "домова книга" не се съгласи да бъде служебен премиер. "След Нова година предстои връчване на проучвателни мандати за кабинет, а ако партиите потвърдят изразените им вече позиции, ще се премине към консултации за служебен кабинет. При всички случаи трябва да има избори, ако не се състави редовно правителство", каза той.

Стоилов отбеляза, че промените в Изборния кодекс обикновено се правят преди избори, като през последните години изборният процес се влошава.

"Чуха се призиви за премахване на сегашния модел на управление, но трябва да назовем ясно какви са чертите на този модел – високи нива на корупция, намаляване на професионализма в управлението, превръщане на регулаторите в придатък на политическата власт, намаляване на независимостта на съдебната система, участие на партии, които преди избори се определят като несъвместими една с друга, а след това влизат в съюзи. Ако изборите са свободни и честни, гражданите могат да преценят своето отношение към този модел. Ние не сме в състояние да извършим дълбока промяна. Системата формално е демократична, но по същество е олигархична", каза още той.

"Няма технология, която да не може да бъде опорочена, затова е важно как се гласува, но е важно и организацията и контрола", смята той.

Според него покрай дискусията за това как да се подобрят изборните правила, не се говори за какво са изборите и какво трябва да решат.