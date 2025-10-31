Бъчварова: Участието на ДПС и Делян Пеевски в управлението вече е напълно легитимирано

Участието на ДПС и Делян Пеевски в управлението вече е напълно легитимирано, а политическата стабилност е постигната. Може би не е точно, каквото искаше Бойко Борисов, но му дава голяма сигурност, усещане за стабилност. Това коментира в предаването „Лице по лице“ по bTV бившият вътрешен министър и политолог Румяна Бъчварова. По думите ѝ след емоционалната реч на Бойко Борисов след изборите в Пазарджик „се узакони“ реалното участие на ДПС в управлението, макар да не са направени официални промени в кабинета.

„Формално не бяха сменени министри и нямаше разпределение на ресори, което би било логична мярка. Но в крайна сметка вече виждаме представители на ДПС на всички брифинги, които се дават по повод на взети решения. И по този начин всички свикват с факта и приемат за нещо нормално това, че ДПС са в управлението по един легитимен начин. Но има и въпросителни – ние не знаем точно какво са се разбрали тогава, когато имаше някакви разговори между премиера и Пеевски“, коментира Бъчварова.

Усещане за стабилност

Според нея е било очевидно, че лидерът на ГЕРБ е искал по-мащабна промяна в управлението, но е получил „само усещане за стабилност“. „Въпреки потенциалната зависимост от тази подкрепа, тя дава на Борисов усещане за стабилност, защото целият ресурс, който може да държи държавата в една определена линия, вече е в ръцете на управляващите. Факт е, че все пак се получи нещо, което ще се отрази на политическия живот. „ДПС - Ново начало“ във властта ще даде стабилност на управлението, но това не означава, че ще премахне всички възражения срещу това управление, защото много хора от различни нива в обществото, различни групи изразяват опасение, че има наслояване на едно напрежение, което не е ясно дали няма да бъде активирано в един момент“, смята тя.

„Твърдите електорати са стабилни, но неактивните и младите хора – специалисти, IT експерти, лекари – не се чувстват представени. Именно те ще определят следващата промяна“, предупреди тя.

Ще има ли партия на Румен Радев?

Коментирайки спекулациите за политически проект около президента Румен Радев, Бъчварова посочи, че България циклично ражда нови политически сили, когато общественото недоволство се натрупа. „Виждаме повторяемост на модела – след Симеон Сакскобургготски, ГЕРБ, ИТН и други. Но лидерството не се ражда спонтанно – трябва идеи и общности. Засега не виждам такива около президента“, обясни тя.

В края на разговора тя коментира и необходимостта от намаляване на държавната администрация. „Администрацията е гръбнакът на държавата. Ако искаме промяна, тя трябва да е цялостна, базирана на функционален анализ – не може да се прави на парче. В момента има и много незаети щатове, които просто тежат на бюджета“, каза Бъчварова.

